Здравоохранение 28.03.2021 22:12
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28.03.2021 22:12
В нескольких поликлиниках Волгоградской области оказались вакантными должности главных врачей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на источник в сфере здравоохранения региона, детской клинической поликлиникой №31 в настоящее время уже не руководит Ольга Шлыкова, проработавшая в должности долгих 26 лет. Подразделения этого медучреждения находятся на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда, в микрорайоне Тулака и в поселке Горьковском. Исполняющим обязанности назначена заместитель главного врача Марина Харьковская.
В статусе и.о. главврача клинической стоматологической поликлиникой №10 пребывает Светлана Малюга. Ее бывший начальник, Виталий Коноводов, который руководил коллективом учреждения с 2012 года, ушел с должности.
Больше не является руководителем Октябрьской ЦРБ Дмитрий Вальков, проработавший в этом статусе с октября 2011 года. На сайте Октябрьской райдумы указано, что медик является депутатом, членом фракции "Единая Россия". Исполняющим обязанности ЦРБ назначен Станислав Третьяков. Согласно данным из открытых источников, Третьяков был начальником ФГУ "1309 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Северо-Кавказского военного округа" Минобороны РФ в городе Грозном Чеченской республики. Ведомство было ликвидировано в декабре 2003 года.
Ранее, напомним, стало известно о том, что с поста главного врача областной психиатрической больницы №2 ушел Михаил Баканов. Под его руководством медучреждение работало последние 26 лет.
Фото: сайт детской клинической поликлиники №31.
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