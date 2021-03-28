Здравоохранение

Старожилы и депутаты сдают руководящие посты в поликлиниках Волгоградской области

Здравоохранение 28.03.2021 22:12
0
28.03.2021 22:12


В нескольких поликлиниках Волгоградской области оказались вакантными должности главных врачей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на источник в сфере здравоохранения региона, детской клинической поликлиникой №31 в настоящее время уже не руководит Ольга Шлыкова, проработавшая в должности долгих 26 лет. Подразделения этого медучреждения находятся на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда, в микрорайоне Тулака и в поселке Горьковском. Исполняющим обязанности назначена заместитель главного врача Марина Харьковская.
В статусе и.о. главврача клинической стоматологической поликлиникой №10 пребывает Светлана Малюга. Ее бывший начальник, Виталий Коноводов, который руководил коллективом учреждения с 2012 года, ушел с должности. 
Больше не является руководителем Октябрьской ЦРБ Дмитрий Вальков, проработавший в этом статусе с октября 2011 года. На сайте Октябрьской райдумы указано, что медик является депутатом, членом фракции "Единая Россия". Исполняющим обязанности ЦРБ назначен Станислав Третьяков. Согласно данным из открытых источников, Третьяков был начальником ФГУ "1309 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Северо-Кавказского военного округа" Минобороны РФ в городе Грозном Чеченской республики. Ведомство было ликвидировано в декабре 2003 года.
Ранее, напомним, стало известно о том, что с поста главного врача областной психиатрической больницы №2 ушел Михаил Баканов. Под его руководством медучреждение работало последние 26 лет.
Фото: сайт детской клинической поликлиники №31.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Здравоохранение
26.03.2021 18:13
Здравоохранение 26.03.2021 18:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2021 19:41
Здравоохранение 25.03.2021 19:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2021 18:41
Здравоохранение 25.03.2021 18:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2021 15:22
Здравоохранение 25.03.2021 15:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2021 11:43
Здравоохранение 25.03.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.03.2021 10:55
Здравоохранение 25.03.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2021 18:38
Здравоохранение 24.03.2021 18:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2021 12:52
Здравоохранение 24.03.2021 12:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2021 17:35
Здравоохранение 22.03.2021 17:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2021 13:19
Здравоохранение 22.03.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2021 09:51
Здравоохранение 22.03.2021 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
20.03.2021 11:50
Здравоохранение 20.03.2021 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.03.2021 17:32
Здравоохранение 19.03.2021 17:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.03.2021 17:02
Здравоохранение 18.03.2021 17:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.03.2021 14:43
Здравоохранение 17.03.2021 14:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:12
Старожилы и депутаты сдают руководящие посты в поликлиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:49
Отдыхали на съемной квартире: следователи разбираются со смертельной для школьника вечеринкой в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:42
«Страшно, аж жуть»: волгоградцы живут в окружении домов-призраковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
Коронавирус забрал жизни пятерых пожилых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Питьевая вода в двух селах Волгоградской области признана опаснойСмотреть фотографии
14:59
Поселковый контейнер в Волгограде освободили от покрышекСмотреть фотографии
14:28
Волгоградка родила мертвую двойню и выкинула ее на мусоркуСмотреть фотографии
13:53
Под Волгоградом «потерялась» автомобильная дорогаСмотреть фотографии
13:05
Облдума покупает печи и вафельницы для заслуженных волгоградцев на миллион рублейСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области сократилось количество пенсионеровСмотреть фотографии
10:48
"Осталась одна стенка": в Волгоградской области семья лишилась дома из-за печкиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде пьяный водитель сбил пенсионерку у подъездаСмотреть фотографии
09:37
"Снес дерево и ограждение": полицейский автомобиль врезался в многоквартирный дом в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В Волгограде поселковый контейнер завалили токсичными отходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
«Повалил и сел сверху»: гражданина Украины осудили в Волгоградской области за сопротивление полицейскомуСмотреть фотографии
16:41
Коронавирус «сеет» в Волгоградской области новые смертиСмотреть фотографии
15:28
"Школьное кафе" предложило администрации Волгограда продлить срок переговоров по инициативе о муниципально-частном партнерствеСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде домик на крыше элитной многоэтажки посетила ЖилинспекцияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В хуторе Волгоградской области из-за коровы ввели карантин по бешенствуСмотреть фотографии
11:22
Десятки бесхозных плотин нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Cбербанк примет участие в самой массовой экологической акции на планете — «Час Земли»Смотреть фотографии
11:20
ВТБ: спрос россиян на театры вырос на 40%Смотреть фотографии
10:54
В Советском районе Волгограда новоселам многоэтажки с потолка на головы льется водаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
«В целом все хорошо»: Росстат обрадовал данными о зарплатах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде 55-летняя женщина попала под тракторСмотреть фотографии
08:28
В Волгоградской области из-за коронавируса закрылся районный ЗАГССмотреть фотографии
20:10
"Поставки будут": волгоградцам предложили подождать с вакцинацией от COVID-19Смотреть фотографии
18:15
«Сносить дома или деревья?»: В Волгоградской облдуме обсудили строительство трассы в природном паркеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
В Ленинском районе Волгоградской области открыли современный ФАПСмотреть фотографии
17:50
Оперштаб объявил о завершении антитеррористических учений под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 