Питьевая вода в двух селах Волгоградской области признана опасной

Общество 28.03.2021 16:11
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28.03.2021 16:11
Власти Урюпинского района и местное коммунальное предприятие обязали за 18 месяцев устранить нарушения и обеспечить качественной питьевой водой жителей станицы Добринка и хутора Горский. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, поставляемой населению указанных двух населенных пунктов, обратилось управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. В результате анализа проб установлено, что вода не соответствует предъявляемым требованиям по показателям мутности, жесткости и содержанию железа. «Данный факт создает угрозу жизни и здоровья населения станицы и хутора», - отмечается в материалах дела. Урюпинский городской суд, рассмотрев в октябре 2020 года иск Роспотребнадзора, согласился с доводами санитарных врачей.
Представители администрации Урюпинского муниципального района просили решение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального законодательства. Однако судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда оставила решение без изменения.
Суд пришел к выводу, что питьевая вода, подаваемая населению станицы Добринка и хутора Горский в 2018 – 2020 годах, является недоброкачественной в физико-химическом отношении. МАУ ЖКХ Добринского сельского поселения, администрация Добринского сельского поселения Урюпинского района Волгоградской области и администрации Урюпинского района в пределах своих полномочий поручено в указанные сроки обеспечить водоснабжение населения станицы и хутора питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН.
Решение вступило в законную силу.
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