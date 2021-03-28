Волгоградка родила мертвую двойню и выкинула ее на мусорку





Следователи установили личность женщины, которая выкинула недоношенную двойню в мусорку. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, накануне в ходе сортировки мусора для переработки в одном из отделений управления отходами в Кировском районе Волгограда в полиэтиленовом мешке были обнаружены два плода недоношенных детей.По данному факту следственным отделом по Кировскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области была организована доследственная проверка.

Прибывшие на место следователи территориального подразделения ведомства совместно со следователями-криминалистами областного управления СКР провели осмотр места происшествия. Как установили судебно-медицинские эксперты, оба плода к моменту появления на свет были мертвы.

Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников отдела полиции удалось установить личность предполагаемой матери, ею оказалась 37-летняя местная жительница. До последнего роженица, как она пояснила, сама не понимала, что беременна, списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса, а, когда разобралась в причине, решила к врачам не обращаться. Роды прошли 25 марта 2021 года по месту жительства. Оба плода после рождения признаков жизни не подавали, в связи с чем мать завернула их в мешок и выкинула.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили с СУ СК по Волгоградской области.



