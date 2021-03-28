Облдума покупает печи и вафельницы для заслуженных волгоградцев на миллион рублей

Общество 28.03.2021 13:05
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28.03.2021 13:05
Миллион рублей собираются потратить в Волгоградской облдумы для закупки товаров, предназначенных для награждения граждан и организаций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объявлены два аукциона на поставку подарков «в целях поощрения за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, за успехи в науке, здравоохранении, строительстве, культуре, образовании» и т.д. Так, около 340 тысяч рублей выделено на закупку 33 микроволновок, 30 электровафельниц и 30 грилей электрических. Еще 650 тысяч рублей будет потрачено на приобретение 10 холодильников, 14 сплит-систем и 40 мультиварок.
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