Общество

В Волгоградской области сократилось количество пенсионеров

Общество 28.03.2021 11:56
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28.03.2021 11:56


В Волгоградской области за последние три года уменьшилась количество пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, на 1 января 2021 года в регионе проживали 743,1 тыс. пожилых людей. На 1 января 2020 года в Волгоградской области численность  этой категории граждан была больше -  759,6 тыс. человек. На начало 2019 года в регионе насчитывалось 770,6 тыс. пенсионеров. Сокращение количества пенсионеров в Волгоградской области началось с 2018 года. До этого, начиная с 2013 года,  этот показатель рос с каждым годом. 
При этом средний размер пенсий в Волгоградской области на начало этого года составил 14501,7 рублей. Размер пособия по старости в среднем достигает 15777,2 рубля. Инвалиды в среднем получают 9073,7 рубля от государства. Пособие размера пенсий граждан, пострадавших от радиации, составляет 15104,5 рубля. Самые большие пенсии у федеральных государственных служащих – 20086,9 руб. А самые маленькие, это социальные пенсии – 9472 рубля. 

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