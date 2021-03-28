В Волгоградской области сократилось количество пенсионеров





В Волгоградской области за последние три года уменьшилась количество пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, на 1 января 2021 года в регионе проживали 743,1 тыс. пожилых людей. На 1 января 2020 года в Волгоградской области численность этой категории граждан была больше - 759,6 тыс. человек. На начало 2019 года в регионе насчитывалось 770,6 тыс. пенсионеров. Сокращение количества пенсионеров в Волгоградской области началось с 2018 года. До этого, начиная с 2013 года, этот показатель рос с каждым годом.

При этом средний размер пенсий в Волгоградской области на начало этого года составил 14501,7 рублей. Размер пособия по старости в среднем достигает 15777,2 рубля. Инвалиды в среднем получают 9073,7 рубля от государства. Пособие размера пенсий граждан, пострадавших от радиации, составляет 15104,5 рубля. Самые большие пенсии у федеральных государственных служащих – 20086,9 руб. А самые маленькие, это социальные пенсии – 9472 рубля.



