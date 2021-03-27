В Волгограде поселковый контейнер завалили токсичными отходами











Жители поселка Селезневка Тракторозаводского района Волгограда обнаружили груду покрышек в своем мусорном контейнере. В редакцию ИА «Высота 102» Наталья Незамеева прислала видео, запечатлевшее бак на улице Дундича, предназначенный для бытовых отходов, заполненный машинными покрышками. Три дня мусоросборники отказываются вывозить токсичные отходы, ссылаясь на то, что такой специфичный мусор они не транспортируют. Из-за чего некоторые местные жители теперь оставляют свой мусор возле контейнера.

Люди подозревают, что резину могли привезти из местной шиномонтажки, которая находится в 2 километрах от их улицы. Напомним, что покрышки относятся к отходам III–IV группы опасности и не являются твердыми коммунальными отходами. Токсичное химическое вещество, из которого они состоят, может нанести вред экосистеме.

«Самостоятельно утилизировать такие отходы мы не можем - это опасно. Сейчас на территории, где стоит контейнер, начинает скапливаться мусор. Скоро он разлетится по всему нашему двору», - негодует Наталья Незамеева.

По словам жительницы поселка, такая ситуация в их поселке не в новинку. Женщина и многие ее соседи считают, что вокруг контейнеров должно быть поставлено ограждение, чтобы ветер не разносил мусор по округе. Люди обращались в администрацию Тракторозаводского района, где им ответили, что в адрес регионального оператора, отвечающего за вывоз отходов, было отправлено уведомление для соблюдения графика вывоза мусора и своевременной уборки территории.

Что касается "чужого", да еще и опасного мусора, который оказался в поселковом контейнере, то это только усугубило ситуацию с санитарным состоянием территории.

Видео: Наталья Незамеева