Коронавирус «сеет» в Волгоградской области новые смерти

Общество 27.03.2021 16:41
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27.03.2021 16:41
О пяти новых смертях от коронавируса стало известно за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, среди новых жертв ковида – 85-летний волгоградец, 68-летняя пенсионерка из Иловлинского района, 57-летняя жительница Нехаевского района, 87-летний мужчина из Городищенского района и 64-летняя женщина из Фролово. Всего в регионе уже 935 человек скончались от коварной инфекции.
При этом заболеваемость коронавирусом в регионе снижается. Так, за минувшие сутки 119 человек заразились ковидом. Новые случаи зафиксированы в 18 районах Волгоградской области, а также в Волгограде и в Волжском. Больше всего заболевших – в возрастной категории от 50 до 64 лет.
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