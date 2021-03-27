«В целом все хорошо»: Росстат обрадовал данными о зарплатах жителей Волгоградской области





Росстат обновил данные о зарплатах жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, в 2020 году среднемесячная начисленная зарплата работников организаций по полному кругу организаций в целом по экономике региона составила 35599 рублей. В сложный год пандемии она даже выросла, следует из данных Росстата, на 2,8% по сравнению с 2019 годом.

За последние три года средняя зарплата по экономике росла, "как на дрожжах". Самый резкий рост, как следует из опубликованных данных, произошел 2018 году – на 7,5% по сравнению с 2017 годом (30894 рубля).

За первый месяц этого года, правда, показатель несколько ухудшился. Так, в январе 2021 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в целом по экономике уменьшилась до 34984 рублей.



