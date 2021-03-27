В Советском районе Волгограда новоселам многоэтажки с потолка на головы льется вода











В двух квартирах недавно заселенного нового дома №5а по улице Шумского в Советском районе произошел потоп. Как рассказали ИА "Высота 102" жильцы девятого этажа, на днях они проснулись среди ночи от звуков капающей воды. В коридоре из светильника в натяжном потолке, действительно, лилась вода. Протечки были обнаружены и в соседних комнатах, благо, в которых собственники жилплощади еще не успели до конца сделать ремонт. Но обои однозначно хозяевам квартиры придется менять - от влаги они вздулись и выглядят неприглядно. Владелице соседней квартиры не повезло еще сильнее - натяжной потолок в одной из комнат превратился в чашу бассейна, которая нависла прямо над головами жильцов.





В управляющей компании собственникам устно пояснили, что причиной протечек явилась авария на котельной, расположенной на крыше дома. Однако в акте, который составили коммунальщики, причина происшествия не уточняется. Компания-застройщик от комментариев по данному вопросу воздержалась. До руководства УК "Долина" журналистам дозвониться не удалось.





Однако новоселов теперь волнует вопрос - кто возместит им причиненный ущерб. Из своего кошелька оплачивать очередной ремонт жители не намерены, поэтому готовят все необходимые документы для предъявления претензий обслуживающей дом организации.

Отметим, что дом №5а по улице Шумского введен в эксплуатацию летом 2020 года.



