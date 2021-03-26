



Бизнес - ориентированная политика администрации Волгоградской области в период пандемии позволила малому и среднему бизнесу легче пережить 2020 год, чем в других регионах. Такое заявление, как сообщает ИА "Высота 102", сделал сегодня уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе визита в Волгоград. "Политика была бизнес- ориентированная, потому что пакет мер, который здесь был принят для поддержки малого и среднего бизнеса - один из самых богатых и широких среди всех регионов России", - сообщил он журналистам.

В качестве таких мер бизнес-омбудсмен перечислил льготы по налогам, аренде, прямую финансовую поддержку предприятиям. "Волгоградская область сегодня выходит из кризиса не с такими большими потерями, ей удалось во многом компенсировать сложности, которые принес коронавирус", - отметил Борис Титов.

На встрече с губернатором, как сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, он обсудил будущее экономики Волгоградской области, в которой бизнесу отведена ведущая роль. "Если говорить широко - это производственный, высокотехнологичный бизнес", - уточнил он. Основное внимание в регионе будет уделено развитию перерабатывающих мощностей, поддержке малых и средних предприятий, специализирующихся на переработке. Ожидается, что региону это принесет дополнительные рабочие места и новые технологии, добавил бизнес-омбудсмен.

По данным администрации Волгоградской области, в 2020-2021 годах реализуются три пакета мер региональной поддержки малых и средних предприятий на общую сумму более 7 млрд рублей, которыми могут воспользоваться 50 тысяч хозяйствующих субъектов. Принимаемые меры позволяют нивелировать последствия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не допустить сокращения числа предприятий и численности занятых в экономике, оказать реальную поддержку в период восстановления бизнеса.



