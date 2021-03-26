"Останавливайся, будем стрелять!": угонщика Kia Sportage эффектно задержали в Волгоградской области











Угонщика кроссовера "Kia Sportage" из Ростовской области задержали на территории волгоградского региона после захватывающей погони. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД на подъезде к городу Котельниково заметили иномарку, на который поступила ориентировка об угоне в соседней Ростовской области. Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. Инспекторы бросились в погоню. Для остановки транспортного средства сотрудник полиции произвел из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух, а затем и прицельные по колесам машины.

Нарушитель продолжил движение с поврежденным колесом и остановился только тогда, когда не справился с управлением и съехал в кювет. Полицейские задержали угонщика. Им оказался 20-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

При проверке по базам данных полицейские установили, что молодой человек никогда не имел водительских прав.

В отношении нарушителя составлены несколько административных протоколов, которые сейчас рассматриваются в суде. Кроме того, задержанному грозит уголовная ответственность за угон автомобиля.



