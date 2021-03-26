



В состоявшемся в Волгограде на платформе sberbusiness.live онлайн-форуме для малого и среднего бизнеса «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса» приняло участие более полутора тысяч предпринимателей региона.Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Сбера.

«Мы рады, что Волгоград принимает эстафету и проводит для предпринимателей региона бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live». В Волгоградской области значительное внимание уделяется созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, реализуются мероприятия по повышению информированности и компетенций предпринимателей.Приятно отметить, что и сами представители малого бизнеса, судя по количеству зарегистрированных участников на сегодняшний форум, осознают ценность новых знаний для развития своего дела и готовы к обучению. Надеюсь, что наши совместные усилия станут стимулом для развития действующего бизнеса, а потенциальным предпринимателям – помогут успешно начать свое дело», - отметила Анна Писемская, заместитель губернатора Волгоградской области.

Спикерами форума в Волгограде стали известный российский маркетолог Игорь Манн, а также не менее известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года» Максим Батырев. В мероприятии приняли участие, основатель сервиса финансового учета «Финолог»Михаил Смолянов, и эксперт по развитию эмоционального интеллекта, доктор психологии Виктория Шиманская.

В ходе 3,5 часового форума признанные эксперты не только выступили перед участниками мероприятия, но также проанализировали реальный бизнес двух местных предпринимателей: работу ветеринарной клиники, осуществляющую свою деятельность в Волгограде и Волжском, компанию, предоставляющую туристические услуги, а также студии здоровья и йоги.К каждому разбору кейса Игорь Манн подошел скрупулёзно и рекомендовал практические советы для развития готового бизнеса. Такой формат работы дал волгоградским предпринимателям новыевехи в развитии своего дела.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Проект, ориентированный на малый и средний бизнес, проходит в нашем регионе уже не в первый раз. И сейчас он вызвал большой интерес у представителей бизнес-сообщества. За происходящим в студии наблюдали и узнавали особенности продвижения бизнеса предприниматели всего региона. Сбербанк в Волгограде всегда готов оказать поддержку бизнесу, как традиционными финансовыми инструментами и сервисами экосистемы, так и разнообразными обучающими программами. И форум стал именно той площадкой, где можно узнать об эффективных инструментах диагностики финансов, бизнес-процессов, с которыми ежедневно сталкиваются предприниматели в своей работе».

Запись с бизнес-форума «СБЕР Бизнес | Live» доступна по ссылке.







