Расследования

Дело о громком убийстве иностранного студента-медика в Волгограде дошло до суда

Расследования 26.03.2021 12:08
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26.03.2021 12:08


Перед судом в Волгограде по обвинению в убийстве 17-летнего иностранного студента по мотивам национальной ненависти предстанет 22-летний Виталий Васильев. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, уголовное дело с утвержденным прокуратурой региона обвинительным заключением направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.
Васильев, напомним, обвиняется по трем статьям УК РФ - убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти; незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ. Это уголовное дело насчитывает 12 томов.
По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Ровно неделя понадобилась следственно-оперативной группе, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты областного управления СКР, а также оперативные сотрудники регионального Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области, чтобы установить все обстоятельства убийства несовершеннолетнего и задержать подозреваемого. Существенную помощь в этом оказали специально прибывшие в наш регион следователи-криминалисты Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета России. Злоумышленник был задержан 21 июня 2020 года в городе Смоленске – в этот момент на автомобиле такси он пытался покинуть территорию России.
В ходе расследования удалось установить, что обвиняемый приобрел почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие – карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, которого не только поставил в известность об этом, но и взял с родственника слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности. После совершения убийства студента, злоумышленник потребовал от брата, чтобы он вывез из гаража оружие и взрывчатые вещества и спрятал на пустыре, закопав их в специально приготовленной для этого яме. Позднее тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.
Брат Васильева, полностью признавший свою вину в содеянном и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осенью прошлого года осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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