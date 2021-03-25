Общество

«Взорвался счетчик»: из-за текущей крыши подъезд многоэтажки в Волгограде отрубили от света

Общество 25.03.2021 20:53
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25.03.2021 20:53




Жители четвертого подъезда дома №88 по бульвару Победы в Дзержинском районе Волгограда вечером после работы вернулись в обесточенные квартиры. Как рассказала ИА «Высота 102» Людмила Чурюмова, проживающая на девятом этаже, из-за текущей крыши на лестничной площадке на восьмом этаже взорвался счетчик. «Вода течет по счетчикам и стенам подъезда до первого этажа, - рассказывает женщина. – В моей квартире тоже все промокло. Приехала аварийная бригада, отрубили свет во всем подъезде. Сказали, завтра тоже электричества не будет. Конечно, хорошо, что не случился пожар. Но как жить без света? Холодильники уже потекли. Люди возмущены, все побежали в  магазин – покупать свечки. Спасибо нашей управляющей компании за "чудный" вечер!».

По словам Людмилы, в январе ее квартиру уже затапливало. Тогда сотрудники УК «Ренессанс» составили акт. На этом все и закончилось. «Накануне я увидела, что в ванной на напольной плитке в моей квартире опять вода. Зашла в УК, предупредила, что крыша опять течет. Но все закончилось в итоге всеобщим потопом», - негодует волгоградка. 

Между тем, по словам Людмилы, проблемы с крышей в доме начались еще в прошлом году. «Теперь в управляющей компании говорят, мол, не будем же мы в дождь ремонтировать кровлю. А почему нельзя это было сделать, когда дождей не было? Теперь мы неизвестно сколько должны жить в диких условиях. И при этом еще платить нашей УК!», - возмущается женщина. 

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