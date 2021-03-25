Общество 25.03.2021 20:13
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25.03.2021 20:13
Власти Волжского готовятся к проведению массовых мероприятий на предстоящие православные праздники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа город Волжский Игоря Воронина, они пройдут 25 апреля в Вербное воскресенье, 2 мая в Пасху, 9 мая на Красную горку и 11 мая на Радоницу. В эти дни в городе будут организованы дополнительные автобусные рейсы на кладбища, дежурство полицейских, пожарных в городских храмах.
Напомним, в прошлом году из-за пандемии в регионе были запрещены массовые празднования православных праздников. Так, пасхальные службы в Волгоградской области проходили за закрытыми дверями. Кроме того, в течение нескольких месяцев жителям региона запрещалось посещать кладбища. По настоящее время в Волгоградской области действуют ограничения по количеству участников похоронных процессий на погостах.
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