



Власти Волжского готовятся к проведению массовых мероприятий на предстоящие православные праздники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы городского округа город Волжский Игоря Воронина, они пройдут 25 апреля в Вербное воскресенье, 2 мая в Пасху, 9 мая на Красную горку и 11 мая на Радоницу. В эти дни в городе будут организованы дополнительные автобусные рейсы на кладбища, дежурство полицейских, пожарных в городских храмах.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии в регионе были запрещены массовые празднования православных праздников. Так, пасхальные службы в Волгоградской области проходили за закрытыми дверями. Кроме того, в течение нескольких месяцев жителям региона запрещалось посещать кладбища. По настоящее время в Волгоградской области действуют ограничения по количеству участников похоронных процессий на погостах.



