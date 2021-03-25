Общество 25.03.2021 18:00
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25.03.2021 18:00
Жителям Волгоградской области осталось потерпеть один день ненастья, а потом погода наладится. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, стихия продолжит бушевать и завтра. В регионе ожидаются три вида осадков – снег, мокрый снег и дождь, причем в некоторых районах они будут достаточно сильными. Прогнозируются туман, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. При этом скорость холодного ветра может достигать 13-18 метров в секунду.
А вот, начиная с субботы, в Волгоградской области установится сухая солнечная погода. Температура воздуха в начале будущей недели будет варьироваться от 3 до 5 градусов тепла. И только 1 апреля потеплеет до +13. В этот день в регион придет настоящая весна.
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