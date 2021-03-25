Банк «Открытие» предоставит льготное финансирование проектам в Арктике

Экономика 25.03.2021 18:02
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25.03.2021 18:02
Банк вошел в список кредитных организаций, отобранных Минвостокразвития для участия в программе льготного кредитования проектов в Арктической зоне (АЗРФ), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
«Открытие» стал одним из шести банков, уполномоченных для предоставления кредитов по сниженной ставке резидентам АЗРФ. Конечная стоимость займа для клиентов в рамках программы составит около 2% годовых. Для получения льготного финансирования необходимо состоять в реестре резидентов Арктической зоны.
Потенциальные заемщики предоставляют банку краткое описание реализации инвестиционного проекта, срок его окупаемости, бизнес-план и другие подробности. Участники программы принимают на себя обязательство вложить в проект не менее 30% собственных средств, другим условием является создание новых рабочих мест.
Объем обращений от клиентов «Открытия» за финансированием по программе уже превысил 600 млн рублей. По данным Минвостокразвития, всего на получение льготных кредитов уже претендуют 8 резидентов Арктической зоны, сумма финансирования может составить около 3,3 млрд рублей. Это проекты в сфере промышленности, логистики, туризма, сельского хозяйства и др.
Программа льготного кредитования входит в комплекс мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики. Всего в АЗРФ уже зарегистрированы 69 инвесторов с проектами объемом более 188 млрд рублей. По данным Минвостокразвития, их реализация позволит создать 5,4 тыс. новых рабочих мест.
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