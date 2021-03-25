Банк «Открытие» стал победителем и лауреатом премии «Хрустальная гарнитура-2021» в восьми номинациях
Экономика 25.03.2021 16:23
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25.03.2021 16:23
Банк «Открытие» завоевал награды в восьми номинациях престижной международной премии «Хрустальная гарнитура-2021» для работников контактных центров и клиентского сервиса, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
По результатам голосования профессионального жюри победителем в номинации «Лучший новый контакт-центр» признан Sky Office банка «Открытие», специализирующийся на обслуживании клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Также Sky Office был удостоен Высокой оценки жюри в номинации “Лучшее место для работы”.
В номинации «Лучший коллектив по обслуживанию клиентов» победила команда банка «Открытие», поддерживающая ипотечных заемщиков.
Управляющий директор Департамента развития и поддержки клиентского сервиса Павел Митин победил в номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса».
Жюри конкурса высоко оценило качества работы банка в социальных сетях и на специализированных интернет-ресурсах, что позволило «Открытию» победить в номинации «Лучший клиентский опыт в социальных сетях».
Банк «Открытие» также удостоен специальных наград жюри в номинациях «Самая эффективная практика клиентского управления» (COVID-19)», «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями», «Лучшая команда контроля и оценки качества».
Наталья Смирнова, старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса банка «Открытие»:
«Стандарты клиентского сервиса сегодня как никогда высоки, и тем ценнее для нас признание профессионального сообщества. Мы благодарим коллег по цеху за высокую оценку, а за командную работу – ребят из бизнес- и сервисных подразделений, PR/SMМ банка «Открытие». Коллеги, вы лучшие, спасибо! Но поздравить с победой я хотела бы клиентов компаний – участников этого конкурса. Потому что искренне надеюсь, что они видят наше стремление стать для них ближе, понятнее и удобнее, и благодаря нашим усилиям их жизнь становится чуть более предсказуемой и комфортной».
В сезоне 2020-2021 за «Хрустальную гарнитуру» боролись свыше 330 представителей индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов из более чем ста компаний России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины.
Программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура®, учрежденная сообществом профессионалов Customer Contacts Guru (CCGuru), проводится ежегодно с 2005 года. Награды вручаются лидерам индустрии контактных центров и клиентского сервиса, телемаркетинга и телепродаж.
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