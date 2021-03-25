Пропавшую в Волгограде школьницу нашли в магазине





Охранник сетевого магазина в Ворошиловском районе помог найти 13-летнюю школьницу, которую искали в Волгограде со вчерашнего дня. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчина заявил в полицию, что заметил девочку, похожую по приметам с разыскиваемой, ориентировку которой увидел в социальных сетях.

Прибывшие на место инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних установили личность ребенка. Полицейские забрали девочку и доставили для опроса к следователям.

Напомним, что о пропаже 13-летней девочки в отдел полиции Дзержинского района накануне сообщила ее мать. Женщина пояснила, что дочь ушла в школу и домой не вернулась. В поисковых мероприятиях принимали участие кинологи со служебными собаками, полицейские полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Волгограду.



