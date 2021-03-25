Банк ВТБ разместил бессрочные субординированные облигации на 86 млрд рублей

Экономика 25.03.2021 16:16 Новости компаний
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25.03.2021 16:16 Новости компаний
Завершилось размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, итоговый объем продаж составил 86 млрд рублей, из которых 66% было приобретено физическими лицами. Бумаги на сумму около 50 млрд рублей были приобретены клиентами Private Banking ВТБ.
Размещение четырех выпусков бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, началось 8 февраля 2021 года. К приобретению предлагались бумаги с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро. Фиксированная ставка купона составляла 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, размер первого купона по флоутеру — SOFR + 4,5% годовых в долларах и EURIBOR 6M + 4,15% годовых в евро. Ключевым преимуществом инструмента является дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов. Размер премии составляет 0,9% годовых, по отношению к рыночным бенчмаркам, что обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.
«Субординированные облигации ВТБ традиционно вызывают большой интерес у состоятельных клиентов банка, поскольку на фоне низких ставок по депозитам предлагают оптимальное решение по доходности и сохранности средств. Мы в целом фиксируем укрепление тренда на инвестирование, за последние три года наш инвестиционный портфель увеличился более чем в пять раз и сейчас превышает 1,2 трлн рублей. Только за 2020 год он вырос на 77%, а клиенты Private Banking направили на инвестиционные продукты более полутриллиона рублей. Это говорит, прежде всего, о доверии к экспертизе и решениям банка, к готовности с нами приумножать свой капитал. И мы продолжим предлагать нашим клиентам актуальные идеи для выгодного размещения средств как в рублях, так и в валюте как альтернативу западным инструментам», - отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
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