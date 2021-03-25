РУСАЛ доставил в Гвинею вакцину «Спутник V»





Конакри, 25 марта 2021 года – РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, доставил в Гвинею партию первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19 «Спутник V», а также медицинских препаратов и расходных материалов для диагностики и лечения COVID-19.

С медицинским грузом в Конакри прибыла делегация МИД РФ и представители РУСАЛа. Церемония передачи 10 000 доз вакцины «Спутник V» прошла в столичном аэропорту в присутствии министра иностранных дел Гвинеи Ибрагима Калиля Каба, который от имени Президента Гвинеи поблагодарил российских партнеров за помощь в борьбе с эпидемией COVID-19 в этой стране.

Позже состоялись рабочие встречи российской делегации с Президентом Гвинеи Альфой Конде и премьер-министром Ибрагимом Кассори Фофана по обсуждению широкого круга вопросов российско-гвинейского сотрудничества. Был отмечен значительный вклад РУСАЛа в развитие экономических связей России и Гвинеи.

Комментируя итоги визита, директор по глиноземному бизнесу РУСАЛа Яков Ицков сказал: «РУСАЛ уже 20 лет успешно осуществляет свою деятельность в Гвинее и традиционно оказывает поддержку гвинейскому здравоохранению. Мы вместе противостояли Эболе, а сейчас ведем борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Прибытие в Гвинею вакцины «Спутник V» – очередной важный шаг в укреплении отношений между нашими странами».

РУСАЛ стал одной из первых частных компаний, оказавших масштабную помощь Африке в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями. В 2015 во время вспышки лихорадки Эбола в регионе Киндия РУСАЛ построил Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), который во время пандемии COVID-19 начал принимать пациентов с коронавирусом. В июне 2020 года в помощь гвинейскому здравоохранению в рекордные сроки был построен новый многофункциональный центр во Фрие.

Помимо этого, в июле 2020 года РУСАЛ доставил в Гвинею самолет с медицинским гуманитарным грузом, предназначенным для борьбы с распространением эпидемии COVID-19. В ноябре 2020 года РУСАЛ передал Гвинее два новых специализированных автомобиля скорой медицинской помощи, оснащённых современным оборудованием для оказания экстренной медпомощи и реанимации пациентов, в том числе аппаратами ИВЛ.

За вклад в борьбу с COVID-19 в Гвинее трое медицинских работников РУСАЛа были награждены национальной гвинейской премией «Katala 224». Кроме того, по итогам 2020 года РУСАЛ стал лауреатом номинации Guinea Best Company Awards за особый вклад в борьбу с распространением COVID-19 в Гвинее и социально-ответственную политику Компании в период пандемии.

РУСАЛ работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее РУСАЛ владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, РУСАЛ продолжает реализацию проекта по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке. Доказанные запасы этого месторождения составляют 564 млн тонн.







