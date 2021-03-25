РУСАЛ доставил в Гвинею вакцину «Спутник V»

Общество 25.03.2021 15:38 Новости компаний
0
25.03.2021 15:38 Новости компаний
Конакри, 25 марта 2021 года – РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, доставил в Гвинею партию первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19 «Спутник V», а также медицинских препаратов и расходных материалов для диагностики и лечения COVID-19.
С медицинским грузом в Конакри прибыла делегация МИД РФ и представители РУСАЛа. Церемония передачи 10 000 доз вакцины «Спутник V» прошла в столичном аэропорту в присутствии министра иностранных дел Гвинеи Ибрагима Калиля Каба, который от имени Президента Гвинеи поблагодарил российских партнеров за помощь в борьбе с эпидемией COVID-19 в этой стране.
Позже состоялись рабочие встречи российской делегации с Президентом Гвинеи Альфой Конде и премьер-министром Ибрагимом Кассори Фофана по обсуждению широкого круга вопросов российско-гвинейского сотрудничества. Был отмечен значительный вклад РУСАЛа в развитие экономических связей России и Гвинеи.
Комментируя итоги визита, директор по глиноземному бизнесу РУСАЛа Яков Ицков сказал: «РУСАЛ уже 20 лет успешно осуществляет свою деятельность в Гвинее и традиционно оказывает поддержку гвинейскому здравоохранению. Мы вместе противостояли Эболе, а сейчас ведем борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Прибытие в Гвинею вакцины «Спутник V» – очередной важный шаг в укреплении отношений между нашими странами».
РУСАЛ стал одной из первых частных компаний, оказавших масштабную помощь Африке в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями. В 2015 во время вспышки лихорадки Эбола в регионе Киндия РУСАЛ построил Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), который во время пандемии COVID-19 начал принимать пациентов с коронавирусом. В июне 2020 года в помощь гвинейскому здравоохранению в рекордные сроки был построен новый многофункциональный центр во Фрие.
Помимо этого, в июле 2020 года РУСАЛ доставил в Гвинею самолет с медицинским гуманитарным грузом, предназначенным для борьбы с распространением эпидемии COVID-19. В ноябре 2020 года РУСАЛ передал Гвинее два новых специализированных автомобиля скорой медицинской помощи, оснащённых современным оборудованием для оказания экстренной медпомощи и реанимации пациентов, в том числе аппаратами ИВЛ.
За вклад в борьбу с COVID-19 в Гвинее трое медицинских работников РУСАЛа были награждены национальной гвинейской премией «Katala 224». Кроме того, по итогам 2020 года РУСАЛ стал лауреатом номинации Guinea Best Company Awards за особый вклад в борьбу с распространением COVID-19 в Гвинее и социально-ответственную политику Компании в период пандемии.
РУСАЛ работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее РУСАЛ владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, РУСАЛ продолжает реализацию проекта по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке. Доказанные запасы этого месторождения составляют 564 млн тонн.
Реклама
Махачкала, Тюмень и Калининград: новые авиарейсы из Волгограда потребуют миллионов из бюджета25.03.2021 19:47
Общество 25.03.2021 19:47
Синоптики назвали день прихода настоящей весны в Волгоградскую область25.03.2021 18:00
Общество 25.03.2021 18:00
Суд в Сочи не согласился с особым статусом частной похоронной компании в Волгограде25.03.2021 17:39
Общество 25.03.2021 17:39
Слезы текут: в Волгоградской области подорожали лук, чай и рис25.03.2021 14:51
Общество 25.03.2021 14:51
Не асфальт, а решето: жуткие дороги сняли на видео жители Камышина Волгоградской области25.03.2021 14:02
Общество 25.03.2021 14:02
Психинтернат в Волгоградской области оштрафовали за опасное соседство при коронавирусе25.03.2021 12:41
Общество 25.03.2021 12:41
Опасный вредитель проник в Волгоград из Ирана25.03.2021 12:22
Общество 25.03.2021 12:22
Волгоградские дороги с 1 апреля закроют для проезда фур25.03.2021 11:52
Общество 25.03.2021 11:52
Калачевскую ЦРБ в Волгоградской области возглавил новый главврач25.03.2021 08:18
Общество 25.03.2021 08:18
В Волгограде обнаружили спящего автолюбителя посреди трамвайных путей25.03.2021 08:16
Общество 25.03.2021 08:16
На борьбу с мощным снегопадом в Волгограде вышли больше 50 единиц техники25.03.2021 08:07
Общество 25.03.2021 08:07
Непогода нипочем: мост через Волжскую ГЭС ремонтируют в две смены24.03.2021 18:40
Общество 24.03.2021 18:40
"Пандемия рождала шедевры": как культура и туризм в Волгоградской области пережили тотальные ограничения24.03.2021 17:53
Общество 24.03.2021 17:53
На Волгоградскую область обрушится сильный ветер24.03.2021 13:37
Общество 24.03.2021 13:37
Под Волгоградом жители поселка боятся остаться без единственной маршрутки24.03.2021 12:18
Общество 24.03.2021 12:18
Реклама