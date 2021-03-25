Экономика

Количество операций по SberPay в Интернете растёт на 10-15% ежемесячно

Экономика 25.03.2021 11:48 Новости компаний
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25.03.2021 11:48 Новости компаний


Россияне стали чаще оплачивать покупки и услуги в сети Интернет через новый сервис оплаты SberPay, запущенный Сбером летом 2020 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, количество операций с использованием этой технологии растёт каждый месяц на 10-15% и достигло 1 млн операций за февраль 2021 года.
Сбер продолжает расширять партнёрскую сеть. На сегодняшний день к сервису присоединились более 56 тысяч компаний, среди которых World Class, Hoff, а также СберМаркет, СитиМобил, Самокат, СберПрайм и другие компании и сервисы экосистемы Сбера. 
«В период пандемии россияне стали чаще отдавать предпочтение оплате покупок и услуг в интернете. В прошлом году мы запустили новый сервис — SberPay. Количество сайтов, где возможно оплатить покупку или услугу с помощью SberPay, с момента запуска увеличилось с 300 до 56 тысяч. Сервис не только позволяет оплачивать покупки онлайн, но совершать оплату значительно быстрее, не тратя время на ввод номера телефона или реквизитов карты. Использование сервиса ещё и безопасно, так как данные не передаются на сторонние сайты», - отмечает Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка. 
SberPay предлагает серьезные преимущества для бизнеса – его использование повышает конверсию в покупку. Каких-то дополнительных настроек для его подключения со стороны партнера не требуется. 

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