Волгоградские дороги с 1 апреля закроют для проезда фур





Временные ограничения для движения большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения вводятся в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление обладминистрации, с 1 по 30 апреля ограничения вводятся для транспортных средств, имеющих нагрузку на ось более 5 тонн. Исключением является только Третья Продольная магистраль, где проезд фур разрешен.

Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области поручено обеспечить установку специальных дорожных знаков, проинформировать пользователей дорог, Росавтодор, Минтранспорта РФ о введении временного ограничения.

Отмечается, что такое решение принято в целях сохранности автомобильных дорог в весенний период.



