Не асфальт, а решето: жуткие дороги сняли на видео жители Камышина Волгоградской области

Общество 25.03.2021 14:02
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25.03.2021 14:02
Страшная трансформация некоторых автомобильных дорог в нечто, похожее на решето, произошла в городе Камышине Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", местные жители прислали в редакцию видео, на котором запечатлены щедро усыпанные ямами улицы Мира, Базарова и Текстильный проезд.
"После зимы асфальт на этих улицах куда-то исчез. Дороги превратились в непроходимую и опасную полосу препятствий. Вместо 20 минут на работу добираемся 40 минут, бывает дольше. Лавируя между ямами, водителям приходится постоянно выезжать на встречку, что небезопасно. У нас ямы такие, что машины в них проваливаются", - рассказал информагентству житель Камышина, который представился Иваном. Собеседник агентства уточнил, что такую жуткую картину, к счастью, можно наблюдать не на всех городских дорогах.
В администрации Камышина пояснили, что после зимы некоторые дороги, действительно, пришли в негодность. "Дожди и заморозки, постоянные колебания температуры сделали свое дело. В настоящее время произвести текущий ремонт не позволяют погодные условия. Глубокие ямы закладывают кирпичом - пока это единственный выход", - рассказали в мэрии.
Получить оперативные комментарии в местном МБУ "Благоустройство", которое занимается содержанием городских дорог, не удалось. В муниципальном учреждении отметили, что смогут пояснить ситуацию только по письменному запросу.
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