В Волгограде обнаружили спящего автолюбителя посреди трамвайных путей

Общество 25.03.2021 08:16
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25.03.2021 08:16
Сегодня ночью в Ворошиловском районе Волгограда вблизи остановки "Протезный завод" мужчина за рулем легковушки застрял на трамвайных путях и уснул. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, автомобиль при этом еще и повредил пути электротранспорта. Машину обнаружили в 5.57 во время первого рейса трамвая №3.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. На участке работает бригада МУП "Метроэлектротранс", специалистам предстоит заменить 4 метра поврежденного рельса.
На время проведения работ трамвай №3 работает до остановки " Детский центр", трамваи маршрутов №№6 и 7 ходят через разворотное кольцо на остановке "Радомская".
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