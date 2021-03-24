Непогода нипочем: мост через Волжскую ГЭС ремонтируют в две смены

Общество 24.03.2021 18:40
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24.03.2021 18:40
На мостовом комплексе Волжской ГЭС дорожники перешли на двухсменный режим работы, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волжского, в настоящее время на ремонтируемом участке производится бетонирование накладной плиты проезжей части. Работы уже выполнены на площади в 200 квадратных метров. Уже через неделю здесь начнется устройство деформационных швов. Кроме того, на всем протяжении ремонтируемого участка в 884 метра продолжается демонтаж асфальтового покрытия дороги. Одновременно ведется ремонт и в подмостовой части: здесь восстанавливают пролетные строения и смотровые ходы. Всего в работах задействованы 56 человек и 12 единиц техники.
В настоящее время на ремонтируемом участке мостового комплекса движение транспорта осуществляется по двум полосам четырехполосной дороги, в обе стороны, без задержек.
Напоминаем, что с 1 апреля на Волжской ГЭС вводится ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 тонн. Запрет на передвижение большегрузного транспорта будет действовать с 6:00 до 23:00. Водителям большегрузов предлагается осуществлять объезд по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Волгоградской области: «Второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде», «Волгоград-Краснослободск – Средняя Ахтуба» и «Первый пусковой комплекс, в том числе первая очередь строительства, мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде». Контроль за соблюдением ограничительных мероприятий будет осуществлять Управление МВД России по г. Волжскому.
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