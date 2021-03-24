"Пандемия рождала шедевры": как культура и туризм в Волгоградской области пережили тотальные ограничения
Общество 24.03.2021 17:53
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24.03.2021 17:53
Учреждения культуры Волгоградской области продолжают медленно восстанавливаться после тотальных ограничений, которые были введены в 2020 году из-за коронавируса, сообщает ИА "Высота 102". Об итогах непростого года сегодня журналистам рассказал председатель областного комитета культуры Станислав Малых. По его словам, отрасль культуры и люди, которые в ней задействованы, больше всех пострадали в пандемию.
"Балерина, которая не выходит на сцену на протяжении 8 месяцев - это профессиональная катастрофа. Или музыкант, который вынужден находиться в простое и не заниматься длительное время. Это огромные профессиональные потери. Я уже не говорю, что когда закрыты двери театров - это денежные потери", - рассказал Малых. Однако и в таких тяжелых условиях было место для творчества и развития. Артисты и музыканты, которые сидели без работы долгое время дома, осваивали мультимедийные форматы. "Творческие люди остаются творческими людьми и даже в условиях пандемии создавались шедевры, которые можно было увидеть на просторах интернета. Более тысячи проектов было осуществлено работниками культуры в этот период", - сообщил председатель областного комитета культуры.
Серьезные потери в 2020 году понесла и сфера туризма. По словам председателя областного профильного комитета Владимира Попкова, если в 2019 году Волгоградскую область посетили почти 1,4 млн туристов, то в 2020 году их было всего 600-700 тысяч. "Падение огромное, но мы смотрим вперед с оптимизмом", - не унывает Попков. По его словам, вся туристическая отрасль ждет дальнейшего смягчения ограничительных мер, так как бизнесу нужны гарантии. Серьезную ставку региональные власти делают на внутренний въездной туризм, продвижение регионального туристического продукта. Подробности - в видеоматериале.
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