Расследования 24.03.2021 17:20
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24.03.2021 17:20
В Старополтавском районе 25-летнего парня признали виновным в гибели 14-летней девочки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, ДТП произошло 28 октября прошлого года в Палласовке. Вместе с молодым мужчиной, который приехал из Астраханской области, в автомобиле находились три пассажира: мужчина - 29 лет, девушка - 17 лет и подросток - 14 лет.
Со скоростью 100 километров в час водитель ехал по 72-ому километру автомобильной дороги «Иловатка-Николаевск». Мужчина не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу и опрокинулась в кювет.
14-летняя пассажирка от многочисленных травм скончалась на месте.
Свою вину подсудимый полностью признал. Старополтавский районный суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
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