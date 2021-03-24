Подросток признался на видео в изнасиловании женщины-инвалида в Волгограде

Расследования 24.03.2021 16:48
0
24.03.2021 16:48
15-летний подросток задержан в Волгограде по подозрению в изнасиловании женщины-инвалида. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, преступление было совершено 20 марта этого года, недалеко от железнодорожной станции в Тракторозаводском районе, где гуляла 57-летняя волгоградка. Неожиданно к ней подошел парень. Он ударил женщину несколько раз, после чего повалил на землю и изнасиловал. Похитив телефон жертвы, негодяй скрылся.
С целью установления личности нападавшего был исследован возможный маршрут его передвижения, изъяты записи камер наблюдения, организовано проведение комплекса оперативно-технических мероприятий. В ходе просмотра видеозаписей был установлен предполагаемый подозреваемый. В кратчайшие сроки благодаря слаженной работе оперативных сотрудников полиции и следователей территориального подразделения СКР, а также следователей-криминалистов областного управления ведомства личность злоумышленника удалось установить. Следователи и оперативники обратили внимание, что преступник выглядит очень молодо, в связи чем его изображение предъявили сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, один из которых и узнал парня. Им оказался ранее судимый 15-летний местный житель, который только 18 марта 2021 года вышел из СИЗО, где содержался до момента оглашения приговора за совершенные ранее кражи и грабежи.
Злоумышленник задержан накануне вечером по месту жительства, подозреваемый уже допрошен и дал признательные показания. С его слов днем того дня он пошел на прогулку, когда возвращался домой, увидел недалеко от железнодорожной станции потерпевшую. Воспользовавшись тем, что поблизости не было людей, он избил женщину, изнасиловал и забрал телефон. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Реклама
100 по встречке: под Волгоградом астраханца наказали за смерть девочки-подростка24.03.2021 17:20
Расследования 24.03.2021 17:20
Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройке аквапарка в Волгограде24.03.2021 12:16
Расследования 24.03.2021 12:16
Вот это фрукт: в Волгограде глава «вкусной» фирмы уклонился от налогов на 20 млн рублей24.03.2021 10:02
Расследования 24.03.2021 10:02
Обвиняемый в кровавой расправе над волгоградцем из-за ссоры в родительском чате "заработал" новую статью23.03.2021 19:15
Расследования 23.03.2021 19:15
«ГринЛайт» пробил дно: токсичную фирму отлучили от расчистки ериков под Волгоградом23.03.2021 17:00
Расследования 23.03.2021 17:00
Под Волгоградом судимый коммунальщик присвоил собранный с жильцов миллион23.03.2021 15:40
Расследования 23.03.2021 15:40
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овец23.03.2021 14:30
Расследования 23.03.2021 14:30
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидности23.03.2021 13:48
Расследования 23.03.2021 13:48
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лиц23.03.2021 13:32
Расследования 23.03.2021 13:32
Волжанин под видом путаны выманил у мужчины свыше 100 тысяч рублей22.03.2021 16:10
Расследования 22.03.2021 16:10
Упаковала в пакет и бросила в гаражах: в Волгоградской области задержали мать-убийцу22.03.2021 12:59
Расследования 22.03.2021 12:59
В Волгограде три подруги наварились на 700 тысяч рублей на афере с квартирой22.03.2021 11:55
Расследования 22.03.2021 11:55
Волгоградец осужден на 14 лет за сожжение живьем приятеля22.03.2021 11:28
Расследования 22.03.2021 11:28
19-летний мотоциклист не признает свою вину в гибели двоих друзей в ДТП под Волгоградом22.03.2021 10:56
Расследования 22.03.2021 10:56
Прокуратура проведет проверку из-за заболевших малышей в волгоградском детсаду21.03.2021 13:45
Расследования 21.03.2021 13:45
Реклама