Расследования

Подросток признался на видео в изнасиловании женщины-инвалида в Волгограде

Расследования 24.03.2021 16:48
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24.03.2021 16:48




15-летний подросток задержан в Волгограде по подозрению в изнасиловании женщины-инвалида. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, преступление было совершено 20 марта этого года, недалеко от железнодорожной станции в Тракторозаводском районе, где гуляла 57-летняя волгоградка. Неожиданно к ней подошел парень. Он ударил женщину несколько раз, после чего повалил на землю и изнасиловал. Похитив телефон жертвы, негодяй скрылся. 
С целью установления личности нападавшего был исследован возможный маршрут его передвижения, изъяты записи камер наблюдения, организовано проведение комплекса оперативно-технических мероприятий. В ходе просмотра видеозаписей был установлен предполагаемый подозреваемый. В кратчайшие сроки благодаря слаженной работе оперативных сотрудников полиции и следователей территориального подразделения СКР, а также следователей-криминалистов областного управления ведомства личность злоумышленника удалось установить. Следователи и оперативники обратили внимание, что преступник выглядит очень молодо, в связи чем его изображение предъявили сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, один из которых и узнал парня. Им оказался ранее судимый 15-летний местный житель, который только 18 марта 2021 года вышел из СИЗО, где содержался до момента оглашения приговора за совершенные ранее кражи и грабежи.
Злоумышленник задержан накануне вечером по месту жительства, подозреваемый уже допрошен и дал признательные показания. С его слов днем того дня он пошел на прогулку, когда возвращался домой, увидел недалеко от железнодорожной станции потерпевшую. Воспользовавшись тем, что поблизости не было людей, он избил женщину, изнасиловал и забрал телефон. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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