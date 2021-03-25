Экономика 25.03.2021 09:55
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25.03.2021 09:55
Вчера индекс РТС упал до уровня 1460 пунктов, рубль ослаб до 76 рублей за доллар, а доходность 5 летних ОФЗ выросла до 6,8%. Хотя еще 17 марта они были на уровне 1555 пунктов, 73,6 рублей за доллар и 6,4% соответственно. Падение российских финансовых рынков наблюдается уже последние семь дней. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка, ссылаясь на комментарии Максима Петроневича, старшего экономист аналитического управления «Открытие Research».
Падение российского рынка акций во многом связано с наблюдаемой коррекцией мировых цен по широкому перечню товаров российского экспорта: начиная от нефти и заканчивая металлами. С одной стороны, коррекция на сырьевых рынках могла быть вызвана наблюдаемым очередным всплеском заболеваемости в тех странах, которые в ближайшее время не смогут обеспечить себе популяционный иммунитет, включая страны Европы, Индию, Турцию и др. С другой – наблюдаемым постепенным ужесточением денежно-кредитной политики в крупнейших развивающихся странах: Китае, Бразилии и России.
Ослабление рубля до уровня около 76 рублей за доллар вызвано в первую очередь внутренними причинами. Зарубежные инвесторы ждут дальнейшего снижения цены российских облигаций по мере роста ключевой ставки и корректируют свою позицию на долговом рынке. Кроме того, сохраняются негативные ожидания санкций со стороны США. При этом ослабление рубля могло быть и более значительным в отсутствие повышенного спроса на национальную валюту в целях уплаты налогов: 25 марта – предельный срок уплаты НДС, акцизов и НДПИ, 29 марта – срок уплаты прибыли за 2020 г. и аванса за первый квартал 2021 г.
По отношению к закрытию 17 марта, когда российский валютный рынок уже отыграл обострение между президентами США и России, рубль потерял к доллару 3%. Сильнее было ослабление только турецкой лиры (4,6%), где рынок чрезвычайно резко отреагировал на решение президента снять со своего поста главу Центрального банка; сейчас национальная валюта быстро отыгрывает потери. Индекс валют развивающихся стран с 17 марта изменился незначительно – в пределах 0,3% в зависимости от состава стран, входящих в индекс.
До конца недели давление на рубль может оставаться значительным и мы не ждем его быстрой коррекции. Поддержка рубля, обусловленная налоговым периодом, будет постепенно снижаться. В этих условиях динамика курса рубля будет определяться ожиданиями по санкциям. С высокой вероятностью курс рубля останется вблизи наблюдаемого уровня 76 рублей за доллар, а динамика индекса Мосбирижи будет определяться динамикой мировых цен и изменениями ожиданий в отношении введения санкций против госдолга РФ.
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