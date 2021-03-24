Телеком

Точно в цель: тариф «Игровой» от «Ростелекома» набирает популярность в Волгоградском регионе

Телеком 24.03.2021 14:46 Реклама
0
24.03.2021 14:46 Реклама


Количество пользователей тарифного плана «Игровой» «Ростелекома» в Волгоградской области выросло в 2020 году почти на 10%. Общая численность геймеров, подключенных к тарифу, превысила 2000 человек, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Тарифный план «Игровой» разработан специально для геймеров и запущен в 2016 году. Его особенностью стало то, что за счет прямого подключения к серверам ведущих игровых платформ обеспечивает стабильное соединение и максимальную скорость передачи данных.
В числе преимуществ, доступных пользователям «Игрового», – возможность выбора военной техники в популярных онлайн-играх от разработчиков Wargaming, 4game и MYGAMES. В частности, в World of anks доступен эксклюзивный премиум-танк Т-44-100 (Р), в World of Warships – корабль «Адмирал Макаров» и в World of Warplanes– самолет Як-3Т. «Ростелеком» и партнеры для подключенных к тарифу абонентов постоянно проводят специальные акции и игровые события на особых условиях.
С момента запуска тарифа на его базе образовалась целая экосистема игровых сервисов. Один из них – облачная платформа GeForce NOW (GFN.RU). Подключившись к этому ресурсупользователи устройств даже с низкой производительностью могут играть на максимальных параметрах в такие популярные ресурсоемкие игры, как Death Stranding, Assassin’s Creed, Hitman 3, FarCry и другие.
«Одна из стоящих перед нами задач – сделать игру дома максимально комфортной. Тариф “Игровой” отвечает запросам самых требовательных геймеров. Кстати, в прошлом году он уже вышел за рамки нашей компании и стал доступен также абонентам мобильного оператора Tele2. Кроме того, мы запустили в продажу специальный роутер “Игровой RT-X”, который способен развивать скорость до 2 Гбит/с и приоритизировать игровой трафик, опираясь на способности искусственного интеллекта. Сейчас он поддерживает 18 игр, а в будущем ему будет добавлена способность ускорять онлайн-игры», – прокомментировал Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В этом году исполняется пять лет с даты запуска тарифного плана «Игровой». В честь юбилея «Ростелеком» проводит акцию для новых клиентов. При подключении до 31 марта в первые два месяца абонентская плата для них будет снижена на 50%. 
«Сообщество геймеров растет,и наши ожидания от компьютерных игр становятся все выше и серьезнее. Поэтому, современные игровые новинки способны вызвать трепет у потребителя: тщательность проработки, технические возможности, реальность изображения и ощущения. Но с другой стороны они требуют более современного технического оснащения, мощных компьютеров, скоростного подключения. Тариф «Игровой», разработанный специально для геймеров, предоставляет полный спектр возможностей для требовательного игрока всероссийского уровня», – отметил Денис Петрухин, геймер.
Полная информация о тарифе «Игровой» и экосистеме сервисов для геймеров доступна на сайте gg.rt.ru.Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Телеком
24.03.2021 14:53
Телеком 24.03.2021 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.03.2021 17:01
Телеком 23.03.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.03.2021 09:13
Телеком 17.03.2021 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.03.2021 17:11
Телеком 16.03.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2021 18:48
Телеком 15.03.2021 18:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2021 12:50
Телеком 15.03.2021 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.03.2021 15:41
Телеком 12.03.2021 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.03.2021 16:30
Телеком 11.03.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.03.2021 20:01
Телеком 10.03.2021 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.03.2021 16:56
Телеком 10.03.2021 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.03.2021 15:02
Телеком 10.03.2021 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.03.2021 10:29
Телеком 05.03.2021 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.03.2021 16:30
Телеком 04.03.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.03.2021 11:16
Телеком 02.03.2021 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.03.2021 13:59
Телеком 01.03.2021 13:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:40
Непогода нипочем: мост через Волжскую ГЭС ремонтируют в две сменыСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде группу детсада отправили на карантин по норовирусуСмотреть фотографии
17:53
"Пандемия рождала шедевры": как культура и туризм в Волгоградской области пережили тотальные ограниченияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
100 по встречке: под Волгоградом астраханца наказали за смерть девочки-подросткаСмотреть фотографии
16:48
Подросток признался на видео в изнасиловании женщины-инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличныхСмотреть фотографии
16:07
Двое экс-руководителей района в Волгоградской области идут под суд за взяткиСмотреть фотографии
14:53
Выяснилось, какие слова делают рекламу эффективнойСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области зарплата на селе показала ростСмотреть фотографии
13:37
На Волгоградскую область обрушится сильный ветерСмотреть фотографии
12:52
Жертвами ковида в Волгоградской области стали пятеро мужчинСмотреть фотографии
12:22
Новый Renault Duster. Все по-взросломуСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом жители поселка боятся остаться без единственной маршруткиСмотреть фотографии
12:16
Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройке аквапарка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:57
«Кучу-малу» из машин на трассе под Волгоградом устроили водители двух фурСмотреть фотографии
10:53
Предприниматели Волгоградской области примут участие в бизнес-форуме Сбербанка «СБЕР Бизнес | Live»Смотреть фотографии
10:02
Вот это фрукт: в Волгограде глава «вкусной» фирмы уклонился от налогов на 20 млн рублейСмотреть фотографии
09:45
Людей из горящей девятиэтажки в Волгоградской области спасли по автолестницеСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области фасилитаторы вовлекут подростков в деловые игрыСмотреть фотографии
19:15
Обвиняемый в кровавой расправе над волгоградцем из-за ссоры в родительском чате "заработал" новую статьюСмотреть фотографии
17:36
Огромная пробка выстроилась под Волгоградом: трассу парализовала череда ДТПСмотреть фотографии
17:01
На цифровом контроле: «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской областиСмотреть фотографии
17:00
«ГринЛайт» пробил дно: токсичную фирму отлучили от расчистки ериков под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:45
Волгоградец украл целиком два металлических гаражаСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом судимый коммунальщик присвоил собранный с жильцов миллионСмотреть фотографии
14:48
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат ГосдумыСмотреть фотографии
14:30
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овецСмотреть фотографии
13:48
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидностиСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде госжилнадзор отправил недобросовестную УК на покойСмотреть фотографии
13:32
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лицСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 