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24.03.2021 14:46 Реклама
Количество пользователей тарифного плана «Игровой» «Ростелекома» в Волгоградской области выросло в 2020 году почти на 10%. Общая численность геймеров, подключенных к тарифу, превысила 2000 человек, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Тарифный план «Игровой» разработан специально для геймеров и запущен в 2016 году. Его особенностью стало то, что за счет прямого подключения к серверам ведущих игровых платформ обеспечивает стабильное соединение и максимальную скорость передачи данных.
В числе преимуществ, доступных пользователям «Игрового», – возможность выбора военной техники в популярных онлайн-играх от разработчиков Wargaming, 4game и MYGAMES. В частности, в World of anks доступен эксклюзивный премиум-танк Т-44-100 (Р), в World of Warships – корабль «Адмирал Макаров» и в World of Warplanes– самолет Як-3Т. «Ростелеком» и партнеры для подключенных к тарифу абонентов постоянно проводят специальные акции и игровые события на особых условиях.
С момента запуска тарифа на его базе образовалась целая экосистема игровых сервисов. Один из них – облачная платформа GeForce NOW (GFN.RU). Подключившись к этому ресурсупользователи устройств даже с низкой производительностью могут играть на максимальных параметрах в такие популярные ресурсоемкие игры, как Death Stranding, Assassin’s Creed, Hitman 3, FarCry и другие.
«Одна из стоящих перед нами задач – сделать игру дома максимально комфортной. Тариф “Игровой” отвечает запросам самых требовательных геймеров. Кстати, в прошлом году он уже вышел за рамки нашей компании и стал доступен также абонентам мобильного оператора Tele2. Кроме того, мы запустили в продажу специальный роутер “Игровой RT-X”, который способен развивать скорость до 2 Гбит/с и приоритизировать игровой трафик, опираясь на способности искусственного интеллекта. Сейчас он поддерживает 18 игр, а в будущем ему будет добавлена способность ускорять онлайн-игры», – прокомментировал Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В этом году исполняется пять лет с даты запуска тарифного плана «Игровой». В честь юбилея «Ростелеком» проводит акцию для новых клиентов. При подключении до 31 марта в первые два месяца абонентская плата для них будет снижена на 50%.
«Сообщество геймеров растет,и наши ожидания от компьютерных игр становятся все выше и серьезнее. Поэтому, современные игровые новинки способны вызвать трепет у потребителя: тщательность проработки, технические возможности, реальность изображения и ощущения. Но с другой стороны они требуют более современного технического оснащения, мощных компьютеров, скоростного подключения. Тариф «Игровой», разработанный специально для геймеров, предоставляет полный спектр возможностей для требовательного игрока всероссийского уровня», – отметил Денис Петрухин, геймер.
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