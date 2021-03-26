В Волгоградской области утвердили расходы на чиновников и депутатов





Нормативы содержания органов местного самоуправления утверждены в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на официальном портале документ, самая большая сумма, как было и ранее, в этом году выделена на органы местного самоуправления городского округа Волгоград – 1 миллиард 101 миллион 666 тысяч рублей. Второй по размерам бюджетных затрат стал Волжский – 358 миллионов 19 тысяч рублей. Дешевле всего обходятся региональному бюджету сельские администрации. Так, в некоторых поселениях на год выделено менее 2 миллионов рублей. Среди районов самыми затратными стали Городищенский и Среднеахтубинский, которым предусмотрено содержание в размере более 58 миллионов рублей на каждый.

Нормативы утверждаются в том числе и для оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Средства также предназначены для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в частности, на закупку автомобилей стоимостью выше 1 миллиона рублей, мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, связи и т.д. При этом администрациям рекомендовано тратить на содержание депутатов и контрольно-счетных органов не более 7% от средств, которые выделены на целое муниципальное образование.



