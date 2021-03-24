Экономика

В Волгоградской области зарплата на селе показала рост

Экономика 24.03.2021 14:50
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24.03.2021 14:50


По итогам 2020 года уровень зарплаты в сельских районах Волгоградской области увеличился на 12%. Средний показатель составил 29,6 тысячи рублей в месяц. Об итогах работы сельхозпроизводителей за 2020 год и планах на текущий сегодня речь шла на заседании профильного совета при губернаторе Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.
«Необходимо продолжать нашу работу по дальнейшему увеличению доходов жителей Волгоградской области, в том числе в сельских территориях. Накануне был в СП «Донское», там, например, средняя заработная плата более 41 тысячи рублей, — отметил Андрей Бочаров. — Работу по обеспечению условий для продолжения роста качества жизни работников агропромышленного комплекса Волгоградской области и сельских жителей в целом считаю приоритетной».
В этом году увеличен денежный объем погектарной поддержки аграриям. Всего выделено 825 млн рублей, что на 19% выше, чем в минувшем году. Первый транш — 315 млн рублей — доведен до сельхозтоваропроизводителей в установленные сроки. Вторая часть планируется к перечислению до 20 апреля текущего года. Как заявил глава региона, оставшиеся средства будут распределяться в течение лета-осени для растениеводов, которые страхуют посевные площади и активно используют минеральные удобрения. 
Напомним, в 2020 году в Волгоградской области было собрано свыше 5 млн тонн зерна. В этом году план составляет 4,7 млн тонн. Объемы производства овощей уже четвертый год подряд стабильно превышают 1 млн тонн, 85% из которых — промышленного производства; почти 3% составил рост объемов молока — до 562 тысяч тонн; на 2% — до 827 млн штук — повысились показатели по товарному яйцу; обеспечена стабильность производства и поставок мясной продукции.
«В целом объем продукции в стоимостном выражении за год увеличен на 11,9% — до 166,8 млрд рублей. Это очень хорошие показатели в непростом 2020 году», — озвучил данные губернатор. 

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