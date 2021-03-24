Экономика 24.03.2021 15:12 Новости компаний
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24.03.2021 15:12 Новости компаний
Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» «Платформа больших данных», созданное в марте 2020 года, утвердило стратегию развития до 2025 года.
Согласно утвержденному документу:
• цель «Платформы больших данных» - создание лидера рынка в области сервисов на основе BigData в том числе за счет объединения уникальных массивов обезличенных данных, технологий и компетенций;
• к 2025 году «Платформа больших данных» планирует занять более 10% целевого рынка продуктов BigData в России;
• «Платформа больших данных», в том числе, планирует вывести на рынок платформы обмена BigData, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса, сервисы доступа к облачной BigData инфраструктуре.
• в 2021 году компания планирует запустить более 30 пилотных проектов с потенциальными клиентами.
«Перед нашей компанией "Платформа больших данных" стоит амбициозная задача – к 2025 году занять лидерские позиции в области сервисов на основе Big Data. По оценкам экспертов, в 2025 году объем целевого для компании рынка продуктов BigData в России составит 34 млрд рублей, «Платформа больших данных» планирует занять более 10% этого рынка. При этом по ряду сегментов наша доля будет значительно выше, например, в дистанционной оценке имущества мы рассчитываем занять более 40% рынка», - заявил глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
«Мы делаем ставку на огромную синергию за счет объедения «больших данных» ПАО «Ростелеком» и ПАО «ВТБ». Технические решения Платформы на основе систем машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют рассчитывать на скорый вывод на рынок различных востребованных продуктов. Данный подход показал высокую эффективность у наших зарубежных коллег, и мы рассчитываем повторить успех. При этом мы планируем активно развивать партнерское направление, предусматривающее использование наших продуктов, платформ и инфраструктуры другими организациями по сервисной модели», - заявил член совета директоров "Платформы больших данных", вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.
Согласно стратегии, целевыми продуктами для «Платформы больших данных» являются платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса и доступа к облачной Big Data инфраструктуре, BigData проекты в области скоринга физических и юридических лиц, рекламного программатика, персонализации предложений и лидогенерации, геоаналитики.
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