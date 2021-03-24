На Волгоградскую область обрушится сильный ветер

Общество 24.03.2021 13:37
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24.03.2021 13:37
Предупреждение о сильном ветре в Волгоградской области распространило региональное управление МЧС. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, сегодня Волгоградское ЦГМС прогнозируют усиление на территории региона в течение дня восточного и северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
Сотрудники МЧС напоминают жителям об опасности нахождения при сильном ветре возле слабо укрепленных конструкций, деревьев, рекламных щитов. Нельзя приближаться к оборванным проводам, а в помещении нужно плотно закрывать окна и форточки.
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