На Волгоградскую область обрушится сильный ветер





Предупреждение о сильном ветре в Волгоградской области распространило региональное управление МЧС. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, сегодня Волгоградское ЦГМС прогнозируют усиление на территории региона в течение дня восточного и северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС напоминают жителям об опасности нахождения при сильном ветре возле слабо укрепленных конструкций, деревьев, рекламных щитов. Нельзя приближаться к оборванным проводам, а в помещении нужно плотно закрывать окна и форточки.



