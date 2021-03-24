Жертвами ковида в Волгоградской области стали пятеро мужчин





Смерть пятерых мужчин от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, от COVID-19 скончались двое жителей Волгограда 63 и 69 лет, 94-летний волжанин, 60-летний житель Фроловского района и 53-летний житель Николаевского района.

У всех был COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Спасти мужчин не смогли.

Всего от коронавируса в регионе скончались 918 человек. За сутки COVID-19 был диагностирован у 124 жителей региона, а 123 человека завершили лечение в стационарах.



