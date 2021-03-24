Здравоохранение

Жертвами ковида в Волгоградской области стали пятеро мужчин

Здравоохранение 24.03.2021 12:52
0
24.03.2021 12:52


Смерть пятерых мужчин от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, от COVID-19 скончались двое жителей Волгограда 63 и 69 лет, 94-летний волжанин, 60-летний житель Фроловского района и 53-летний житель Николаевского района.
У всех был COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Спасти мужчин не смогли.
Всего от коронавируса в регионе скончались 918 человек. За сутки COVID-19 был диагностирован у 124 жителей региона, а 123 человека завершили лечение в стационарах.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Здравоохранение
22.03.2021 17:35
Здравоохранение 22.03.2021 17:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2021 13:19
Здравоохранение 22.03.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.03.2021 09:51
Здравоохранение 22.03.2021 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
20.03.2021 11:50
Здравоохранение 20.03.2021 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.03.2021 17:32
Здравоохранение 19.03.2021 17:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.03.2021 17:02
Здравоохранение 18.03.2021 17:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.03.2021 14:43
Здравоохранение 17.03.2021 14:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.03.2021 13:48
Здравоохранение 17.03.2021 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
15.03.2021 13:12
Здравоохранение 15.03.2021 13:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.03.2021 08:15
Здравоохранение 14.03.2021 08:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.03.2021 16:04
Здравоохранение 12.03.2021 16:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.03.2021 12:10
Здравоохранение 12.03.2021 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
09.03.2021 15:32
Здравоохранение 09.03.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.03.2021 17:33
Здравоохранение 08.03.2021 17:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.03.2021 15:19
Здравоохранение 08.03.2021 15:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:53
Выяснилось, какие слова делают рекламу эффективнойСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области зарплата на селе показала ростСмотреть фотографии
13:37
На Волгоградскую область обрушится сильный ветерСмотреть фотографии
12:52
Жертвами ковида в Волгоградской области стали пятеро мужчинСмотреть фотографии
12:22
Новый Renault Duster. Все по-взросломуСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом жители поселка боятся остаться без единственной маршруткиСмотреть фотографии
12:16
Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройке аквапарка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:57
«Кучу-малу» из машин на трассе под Волгоградом устроили водители двух фурСмотреть фотографии
10:53
Предприниматели Волгоградской области примут участие в бизнес-форуме Сбербанка «СБЕР Бизнес | Live»Смотреть фотографии
10:02
Вот это фрукт: в Волгограде глава «вкусной» фирмы уклонился от налогов на 20 млн рублейСмотреть фотографии
09:45
Людей из горящей девятиэтажки в Волгоградской области спасли по автолестницеСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области фасилитаторы вовлекут подростков в деловые игрыСмотреть фотографии
19:15
Обвиняемый в кровавой расправе над волгоградцем из-за ссоры в родительском чате "заработал" новую статьюСмотреть фотографии
17:36
Огромная пробка выстроилась под Волгоградом: трассу парализовала череда ДТПСмотреть фотографии
17:01
На цифровом контроле: «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской областиСмотреть фотографии
17:00
«ГринЛайт» пробил дно: токсичную фирму отлучили от расчистки ериков под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:45
Волгоградец украл целиком два металлических гаражаСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом судимый коммунальщик присвоил собранный с жильцов миллионСмотреть фотографии
14:48
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат ГосдумыСмотреть фотографии
14:30
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овецСмотреть фотографии
13:48
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидностиСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде госжилнадзор отправил недобросовестную УК на покойСмотреть фотографии
13:32
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лицСмотреть фотографии
13:15
Весенний снегопад обрушился на ВолгоградСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области из-за ковидных нарушений временно закрыли школуСмотреть фотографии
12:06
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительностиСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области расширили список «ловцов» безмасочниковСмотреть фотографии
11:56
В Волжском чествовали активистов НКОСмотреть фотографии
10:58
Льготники Волгоградской области раскупают социальные проездные билетыСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил экспорт некоторых видов своей продукцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 