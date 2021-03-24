Расследования

Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройке аквапарка в Волгограде

Расследования 24.03.2021 12:16
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24.03.2021 12:16


Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ на стройке аквапарка в Волгограде, где под завалами песка погиб монтажник. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, в организации застройщика произведены обыски, изъята техническая и иная документация. Допрошены очевидцы трагедии, присутствовавшие на объекте, руководящий состав коммерческой компании. Качество обеспечения требований охраны труда и соблюдения техники безопасности при производстве работ, следователи оценят в ходе проведения дальнейших следственных действий.
Пока о наличии подозреваемых в уголовном деле, возбужденном по ч.2 ст.216 УК РФ, не сообщается.
По данным следствия, около 15 часов 22 марта на строительном объекте будущего парка отдыха и туризма в Кировском районе Волгограда при производстве работ по укладке подушки из песка в траншее глубиной 3,6 метра произошел обвал одной из стенок земляного рва, в результате чего находившегося на дне 42-летнего монтажника засыпало грунтом, спасти мужчину не удалось.
Расследование уголовного дела продолжается.

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