Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройке аквапарка в Волгограде





Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ на стройке аквапарка в Волгограде, где под завалами песка погиб монтажник. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, в организации застройщика произведены обыски, изъята техническая и иная документация. Допрошены очевидцы трагедии, присутствовавшие на объекте, руководящий состав коммерческой компании. Качество обеспечения требований охраны труда и соблюдения техники безопасности при производстве работ, следователи оценят в ходе проведения дальнейших следственных действий.

Пока о наличии подозреваемых в уголовном деле, возбужденном по ч.2 ст.216 УК РФ, не сообщается.

По данным следствия, около 15 часов 22 марта на строительном объекте будущего парка отдыха и туризма в Кировском районе Волгограда при производстве работ по укладке подушки из песка в траншее глубиной 3,6 метра произошел обвал одной из стенок земляного рва, в результате чего находившегося на дне 42-летнего монтажника засыпало грунтом, спасти мужчину не удалось.

Расследование уголовного дела продолжается.



