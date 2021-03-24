Предприниматели Волгоградской области примут участие в бизнес-форуме Сбербанка «СБЕР Бизнес | Live»





Более 2700 представителей бизнес-сообщества Волгоградской области уже зарегистрировались на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса». Мероприятие состоится завтра, 25 марта, на платформе sberbusiness.live, начало в 11.00.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, определены также волгоградские представители малого бизнеса, чьи кейсы будут разбирать на форуме региональные и федеральные эксперты в области маркетинга, финансового учета, управления продажами и диджитал-продвижения. Спикеры форума помогут бизнесменам оценить потенциал развития компаний и дадут полезные рекомендации.

Галина Чулкова, руководитель ветеринарной клиники в Волгограде и Волжском: «Интересное мероприятие, уверена, что, участвуя в онлайн-форуме, мы почерпнем новые идеи для развития бизнеса. Управленческий опыт, эффективные инструменты и новые варианты решений от известных российских маркетологов уверена помогут вывести нашу кампанию на еще более высокий уровень. Сейчас у нас сеть из 5 ветеринарных клиник и 16 ветаптек, и мы готовы развиваться дальше».

Ольга Иощенко, руководитель туристической компании, студии здоровья и йоги в Волгограде: «На региональном рынке наша компания работает с 2013 года и предлагает волгоградцам, как туристические туры, так и программы по оздоровлению. Мы решили принять участие в форуме чтобы получить новый импульс для развития нашего бизнеса. Пандемия значительно отразилась на сфере туризма, и хотелось бы получить практические рекомендации экспертов, как выйти не только на прежний уровень, но и приумножить количество новых клиентов».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы всегда готовы оказать поддержку бизнесу, как традиционными финансовыми инструментами и сервисами экосистемы, так и разнообразными образовательными программами. Форум «СБЕР Бизнес | Live» уже не раз проводился во всех крупных городах страны и показал свою востребованность. Информация сегодня - самый ценный ресурс, и на форуме, в том числе и в Волгограде, своими практиками поделятся профессионалы своего дела. Участники мероприятия получат действительно практические советы. На примере разбора реальных кейсов волгоградских бизнесменов можно узнать, как повысить эффективность своего дела».

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса» доступна по ссылке . В этом году форум проходит в онлайн режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее для представителей предпринимательского сообщества, работающих, в том числе, и в уголках нашего региона.



