Экономика

Предприниматели Волгоградской области примут участие в бизнес-форуме Сбербанка «СБЕР Бизнес | Live»

Экономика 24.03.2021 10:53 Новости компаний
0
24.03.2021 10:53 Новости компаний


Более 2700 представителей бизнес-сообщества Волгоградской области уже зарегистрировались на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса». Мероприятие состоится завтра, 25 марта, на платформе sberbusiness.live, начало в 11.00.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, определены также волгоградские представители малого бизнеса, чьи кейсы будут разбирать на форуме региональные и федеральные эксперты в области маркетинга, финансового учета, управления продажами и диджитал-продвижения. Спикеры форума помогут бизнесменам оценить потенциал развития компаний и дадут полезные рекомендации.
Галина Чулкова, руководитель ветеринарной клиники в Волгограде и Волжском: «Интересное мероприятие, уверена, что, участвуя в онлайн-форуме, мы почерпнем новые идеи для развития бизнеса. Управленческий опыт, эффективные инструменты и новые варианты решений от известных российских маркетологов уверена помогут вывести нашу кампанию на еще более высокий уровень. Сейчас у нас сеть из 5 ветеринарных клиник и 16 ветаптек, и мы готовы развиваться дальше».
Ольга Иощенко, руководитель туристической компании, студии здоровья и йоги в Волгограде: «На региональном рынке наша компания работает с 2013 года и предлагает волгоградцам, как туристические туры, так и программы по оздоровлению. Мы решили принять участие в форуме чтобы получить новый импульс для развития нашего бизнеса. Пандемия значительно отразилась на сфере туризма, и хотелось бы получить практические рекомендации экспертов, как выйти не только на прежний уровень, но и приумножить количество новых клиентов».
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы всегда готовы оказать поддержку бизнесу, как традиционными финансовыми инструментами и сервисами экосистемы, так и разнообразными образовательными программами. Форум «СБЕР Бизнес | Live» уже не раз проводился во всех крупных городах страны и показал свою востребованность. Информация сегодня - самый ценный ресурс, и на форуме, в том числе и в Волгограде, своими практиками поделятся профессионалы своего дела. Участники мероприятия получат действительно практические советы. На примере разбора реальных кейсов волгоградских бизнесменов можно узнать, как повысить эффективность своего дела».
Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса» доступна по ссылке. В этом году форум проходит в онлайн режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее для представителей предпринимательского сообщества, работающих, в том числе, и в уголках нашего региона. Участие в мероприятии бесплатное.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Экономика
24.03.2021 14:50
Экономика 24.03.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.03.2021 12:22
Экономика 24.03.2021 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2021 20:40
Экономика 23.03.2021 20:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.03.2021 19:39
Экономика 23.03.2021 19:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2021 18:56
Экономика 23.03.2021 18:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2021 13:45
Экономика 23.03.2021 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2021 10:17
Экономика 23.03.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 16:09
Экономика 22.03.2021 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 13:45
Экономика 22.03.2021 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 11:51
Экономика 22.03.2021 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 11:32
Экономика 22.03.2021 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 10:06
Экономика 22.03.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.03.2021 12:01
Экономика 21.03.2021 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2021 08:41
Экономика 20.03.2021 08:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 16:54
Экономика 19.03.2021 16:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:53
Выяснилось, какие слова делают рекламу эффективнойСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области зарплата на селе показала ростСмотреть фотографии
13:37
На Волгоградскую область обрушится сильный ветерСмотреть фотографии
12:52
Жертвами ковида в Волгоградской области стали пятеро мужчинСмотреть фотографии
12:22
Новый Renault Duster. Все по-взросломуСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом жители поселка боятся остаться без единственной маршруткиСмотреть фотографии
12:16
Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройке аквапарка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:57
«Кучу-малу» из машин на трассе под Волгоградом устроили водители двух фурСмотреть фотографии
10:53
Предприниматели Волгоградской области примут участие в бизнес-форуме Сбербанка «СБЕР Бизнес | Live»Смотреть фотографии
10:02
Вот это фрукт: в Волгограде глава «вкусной» фирмы уклонился от налогов на 20 млн рублейСмотреть фотографии
09:45
Людей из горящей девятиэтажки в Волгоградской области спасли по автолестницеСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области фасилитаторы вовлекут подростков в деловые игрыСмотреть фотографии
19:15
Обвиняемый в кровавой расправе над волгоградцем из-за ссоры в родительском чате "заработал" новую статьюСмотреть фотографии
17:36
Огромная пробка выстроилась под Волгоградом: трассу парализовала череда ДТПСмотреть фотографии
17:01
На цифровом контроле: «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской областиСмотреть фотографии
17:00
«ГринЛайт» пробил дно: токсичную фирму отлучили от расчистки ериков под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:45
Волгоградец украл целиком два металлических гаражаСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом судимый коммунальщик присвоил собранный с жильцов миллионСмотреть фотографии
14:48
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат ГосдумыСмотреть фотографии
14:30
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овецСмотреть фотографии
13:48
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидностиСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде госжилнадзор отправил недобросовестную УК на покойСмотреть фотографии
13:32
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лицСмотреть фотографии
13:15
Весенний снегопад обрушился на ВолгоградСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области из-за ковидных нарушений временно закрыли школуСмотреть фотографии
12:06
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительностиСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области расширили список «ловцов» безмасочниковСмотреть фотографии
11:56
В Волжском чествовали активистов НКОСмотреть фотографии
10:58
Льготники Волгоградской области раскупают социальные проездные билетыСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил экспорт некоторых видов своей продукцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 