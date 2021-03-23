Экономика

ВТБ прогнозирует рост рынка российского лизинга на 8-10% в 2021 году против падения в 6% в 2020 г

Экономика 23.03.2021 18:56 Новости компаний
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23.03.2021 18:56 Новости компаний


По оценкам ВТБ Лизинг в 2021 г. объем нового бизнеса на российском рынке лизинга может вырасти на 8-10% относительно показателей прошлого года и превысить 1,5 трлн рублей. Ожидается, что основными драйверами роста рынка станут: грузовой автотранспорт (+15%), дорожная и строительная техника (+15%), легковой автотранспорт (+5%), а также сегмент ж/д техники (+5%).
«2020 год был очень непростым для экономики в целом и лизингового бизнеса в частности, тем не менее мы видим, что апокалиптического сценария не случилось, большинство компаний прошли год достойно, ситуация не сказалась драматически на финансовой устойчивости участников рынка. В 2021 году мы видим предпосылки для восстановления рынка и даже некоторого роста. 2020 год открыл новые перспективы по целому ряду сегментов. В 2020 году у нас появилось большое количество новых клиентов из секторов, которые раньше мало или вообще не использовали инструмент лизинга. Например, электронная коммерция, доставка еды – здесь наш портфель за год вырос в два раза. Большое развитие получил лизинг ИТ и телеком-оборудования – рост в 2,3 раза за год. Ряд сделок был совершен в области фармацевтики и медицины. Эти направления будут развиваться и дальше. Также мы видим большой потенциал в сервисах подписки и операционном лизинге. Отечественный рынок лизинга для физических лиц пойдет именно по пути операционной аренды», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
Для грузового автотранспорта драйверами в 2021 г. выступят ожидаемый рост экономики на фоне постепенного ослабления коронавирусных ограничений, продолжающаяся реализация программ господдержки, отложенные на период пандемии программы обновления автопарков.
Для спецтехники основными драйверами роста будут плановые программы обновления у операторов техники, продление программ субсидирования дорожно-строительной техники Минпромторга, льготный лизинг техники производства Республики Беларусь, реализация крупных инфраструктурных проектов рядом ведущих игроков (инфраструктурное строительство, добыча полезных ископаемых и др.), ожидаемое оживление на рынке добычи угля.
Для сегмента легковых авто ожидается прирост за счет программ господдержки, расширения парка транспортных средств каршеринговыми компаниями, оживления на рынке операторов такси, плановой реализации масштабных программ закупок рядом крупных компаний.

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