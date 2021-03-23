Экономика 23.03.2021 18:56 Новости компаний
0
23.03.2021 18:56 Новости компаний
По оценкам ВТБ Лизинг в 2021 г. объем нового бизнеса на российском рынке лизинга может вырасти на 8-10% относительно показателей прошлого года и превысить 1,5 трлн рублей. Ожидается, что основными драйверами роста рынка станут: грузовой автотранспорт (+15%), дорожная и строительная техника (+15%), легковой автотранспорт (+5%), а также сегмент ж/д техники (+5%).
«2020 год был очень непростым для экономики в целом и лизингового бизнеса в частности, тем не менее мы видим, что апокалиптического сценария не случилось, большинство компаний прошли год достойно, ситуация не сказалась драматически на финансовой устойчивости участников рынка. В 2021 году мы видим предпосылки для восстановления рынка и даже некоторого роста. 2020 год открыл новые перспективы по целому ряду сегментов. В 2020 году у нас появилось большое количество новых клиентов из секторов, которые раньше мало или вообще не использовали инструмент лизинга. Например, электронная коммерция, доставка еды – здесь наш портфель за год вырос в два раза. Большое развитие получил лизинг ИТ и телеком-оборудования – рост в 2,3 раза за год. Ряд сделок был совершен в области фармацевтики и медицины. Эти направления будут развиваться и дальше. Также мы видим большой потенциал в сервисах подписки и операционном лизинге. Отечественный рынок лизинга для физических лиц пойдет именно по пути операционной аренды», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
Для грузового автотранспорта драйверами в 2021 г. выступят ожидаемый рост экономики на фоне постепенного ослабления коронавирусных ограничений, продолжающаяся реализация программ господдержки, отложенные на период пандемии программы обновления автопарков.
Для спецтехники основными драйверами роста будут плановые программы обновления у операторов техники, продление программ субсидирования дорожно-строительной техники Минпромторга, льготный лизинг техники производства Республики Беларусь, реализация крупных инфраструктурных проектов рядом ведущих игроков (инфраструктурное строительство, добыча полезных ископаемых и др.), ожидаемое оживление на рынке добычи угля.
Для сегмента легковых авто ожидается прирост за счет программ господдержки, расширения парка транспортных средств каршеринговыми компаниями, оживления на рынке операторов такси, плановой реализации масштабных программ закупок рядом крупных компаний.
Реклама
В Волгоградской области фасилитаторы вовлекут подростков в деловые игры23.03.2021 20:40
Экономика 23.03.2021 20:40
Коронакризис повысил спрос клиентов банка «Открытие» на регулярные накопления и инвестиционные страховые продукты23.03.2021 19:39
Экономика 23.03.2021 19:39
Клиенты банка «Открытие» могут проводить онлайн-инкассацию на счета в сторонних банках23.03.2021 13:45
Экономика 23.03.2021 13:45
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил экспорт некоторых видов своей продукции23.03.2021 10:17
Экономика 23.03.2021 10:17
Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэком22.03.2021 16:09
Экономика 22.03.2021 16:09
Региональный оператор рекомендует – наведите порядок в лицевых счетах22.03.2021 13:45
Экономика 22.03.2021 13:45
ВТБ выдал четверть триллиона ипотеки с господдержкой22.03.2021 11:51
Экономика 22.03.2021 11:51
Поволжский банк Сбербанка нарастил объём эквайринга более чем на 27% в 2020 году22.03.2021 11:32
Экономика 22.03.2021 11:32
Аналитики назвали самую «хлебную» отрасль для заработков в Волгоградской области22.03.2021 10:06
Экономика 22.03.2021 10:06
Каждый третий покупатель ИСЖ в банке «Открытие» планирует заработать на инвестициях через 7 лет21.03.2021 12:01
Экономика 21.03.2021 12:01
Клиенты банка «Открытие» из сегмента МСБ смогут оплачивать топливо онлайн на 7000 АЗС20.03.2021 08:41
Экономика 20.03.2021 08:41
Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов19.03.2021 16:54
Экономика 19.03.2021 16:54
Стадион ФК «Спартак-Москва» официально переименован в «Открытие Банк Арена»19.03.2021 16:34
Экономика 19.03.2021 16:34
Портфель жилищного строительства Поволжского банка Сбербанка в 2020 году вырос более чем на 70%19.03.2021 15:58
Экономика 19.03.2021 15:58
Чистая прибыль Группы «Росгосстрах» по МСФО в 2020 году составила 7,6 млрд рублей19.03.2021 15:31
Экономика 19.03.2021 15:31
Реклама