



Госучреждение «Мой бизнес» ищет подрядчика для проведения деловых игр с подростками из Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, за 20 игр с участием 500 детей исполнитель контракта может получить до 500 тысяч рублей. Конечная стоимость будет определена по итогам запроса предложений.

В бизнес-игры планируется вовлекать молодежь в возрасте 14 - 17 лет. У несовершеннолетних, по замыслу заказчика, в процессе интерактива должен формироваться опыт ведения предпринимательской деятельности. Также проект призван помочь детям прокачать «навыки групповой деятельности в области обустройства стартап-проекта».

Как отмечено в техническом задании, для проведения каждой игры длительностью от часа до полутора исполнитель привлечет опытных фасилитаторов. Согласно открытым источникам, «фасилитатор» - это человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. Игры могут проводиться как в виртуальном, так и в реальном форматах.



