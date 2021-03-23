Экономика 23.03.2021 20:40
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23.03.2021 20:40
Госучреждение «Мой бизнес» ищет подрядчика для проведения деловых игр с подростками из Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, за 20 игр с участием 500 детей исполнитель контракта может получить до 500 тысяч рублей. Конечная стоимость будет определена по итогам запроса предложений.
В бизнес-игры планируется вовлекать молодежь в возрасте 14 - 17 лет. У несовершеннолетних, по замыслу заказчика, в процессе интерактива должен формироваться опыт ведения предпринимательской деятельности. Также проект призван помочь детям прокачать «навыки групповой деятельности в области обустройства стартап-проекта».
Как отмечено в техническом задании, для проведения каждой игры длительностью от часа до полутора исполнитель привлечет опытных фасилитаторов. Согласно открытым источникам, «фасилитатор» - это человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. Игры могут проводиться как в виртуальном, так и в реальном форматах.
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