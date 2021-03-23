Общество

Огромная пробка выстроилась под Волгоградом: трассу парализовала череда ДТП

Общество 23.03.2021 17:36
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23.03.2021 17:36


Движение по автодороге в Дубовском районе встало из-за череды дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в настоящее время затруднено движение с 559 по 561 км автодороги. На расстоянии в полкилометра там произошло сразу несколько аварий. Пока известно о трех пострадавших в разных ДТП. На место происшествия  направлены дополнительные наряды ГИБДД. Информация обновляется.

Отметим, что сегодня на Волгоградскую область обрушился весенний снегопад. Дорожники предупреждают автолюбителей о неблагоприятных условиях на трассах. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, сложные условия на дорогах ожидаются и завтра, 24 марта. Прогнозируется снег с дождем, а также порывистый ветер до 15 м/с при колебаниях температуры от плюсовых до минусовых показателей. Возможно ухудшение видимости до 500-600 метром из-за тумана.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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