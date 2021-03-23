Расследования 23.03.2021 15:40
0
23.03.2021 15:40
Миллион рублей, собранный с жильцов дома №105 по улице Дружбы в Волжском, присвоил бывший директор УК. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волжский городской суд признал ранее судимого экс-директора управляющей компании виновным в крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения. Ему назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 560 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
По версии следствия, фигурант уголовного дела с июля 2017 года по февраль 2018 года перевел на счет подконтрольной организации полученные в качестве оплаты за коммунальные услуги денежные средства от жильцов многоквартирного дома на улице Дружбы. При этом ресурсоснабжающим организациям денежные средства не перечислялись.
Вину фигурант уголовного дела не признал.
Расследование проводилось СУ УМВД России по Волжскому.
Реклама
«ГринЛайт» пробил дно: токсичную фирму отлучили от расчистки ериков под Волгоградом23.03.2021 17:00
Расследования 23.03.2021 17:00
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овец23.03.2021 14:30
Расследования 23.03.2021 14:30
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидности23.03.2021 13:48
Расследования 23.03.2021 13:48
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лиц23.03.2021 13:32
Расследования 23.03.2021 13:32
Волжанин под видом путаны выманил у мужчины свыше 100 тысяч рублей22.03.2021 16:10
Расследования 22.03.2021 16:10
Упаковала в пакет и бросила в гаражах: в Волгоградской области задержали мать-убийцу22.03.2021 12:59
Расследования 22.03.2021 12:59
В Волгограде три подруги наварились на 700 тысяч рублей на афере с квартирой22.03.2021 11:55
Расследования 22.03.2021 11:55
Волгоградец осужден на 14 лет за сожжение живьем приятеля22.03.2021 11:28
Расследования 22.03.2021 11:28
19-летний мотоциклист не признает свою вину в гибели двоих друзей в ДТП под Волгоградом22.03.2021 10:56
Расследования 22.03.2021 10:56
Прокуратура проведет проверку из-за заболевших малышей в волгоградском детсаду21.03.2021 13:45
Расследования 21.03.2021 13:45
Коллекционер из Волгограда идет под суд за торговлю госнаградами20.03.2021 10:48
Расследования 20.03.2021 10:48
Тела пожилых супругов найдены в частном доме в Волгоградской области19.03.2021 16:42
Расследования 19.03.2021 16:42
В Волгограде осудили буйного пассажира поезда из Кемеровской области19.03.2021 13:37
Расследования 19.03.2021 13:37
Под Волгоградом мужчина наигрался игрушечным пистолетом до уголовного дела19.03.2021 10:39
Расследования 19.03.2021 10:39
Закрыл дверь и набросился с ножом: волгоградца осудили за нападение на полицейского19.03.2021 10:01
Расследования 19.03.2021 10:01
Реклама