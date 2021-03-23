Расследования

Под Волгоградом судимый коммунальщик присвоил собранный с жильцов миллион

Расследования 23.03.2021 15:40
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23.03.2021 15:40


Миллион рублей, собранный с жильцов дома №105 по улице Дружбы в Волжском, присвоил бывший директор УК. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волжский городской суд признал ранее судимого экс-директора управляющей компании виновным в крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения. Ему назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 560 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
По версии следствия, фигурант уголовного дела с июля 2017 года по февраль 2018 года перевел на счет подконтрольной организации полученные в качестве оплаты за коммунальные услуги денежные средства от жильцов многоквартирного дома на улице Дружбы. При этом ресурсоснабжающим организациям денежные средства не перечислялись.
Вину фигурант уголовного дела не признал.
Расследование проводилось СУ УМВД России по Волжскому.

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