Расследования

После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лиц

Расследования 23.03.2021 13:32
0
23.03.2021 13:32


К дисциплинарной ответственности в Клетском районе Волгоградской области, где произошло преступление в отношении 10-летней девочки, привлечены восемь должностных лиц. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по результатам надзорной проверки в связи с ненадлежащей профилактической работой с матерью несовершеннолетней представления были внесены председателю территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, директору Клетской средней школы, начальнику ОМВД России по Клетскому району. Мать девочки по решению суда лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей, которые в настоящее время находятся в социальном учреждении.
Как ранее сообщало информагентство, убийство ребенка произошло 4 ноября 2020 года. В совершении преступления обвиняется 32-летний житель станицы Клетской. В ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. За содеянное ему грозит до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил 10-летней дочери своей знакомой, что проводит ее к матери. Он завел девочку в лесной массив на окраине хутора Поднижний Клетского района, где надругался над ребенком. Опасаясь изобличения и привлечения к ответственности за содеянное, злоумышленник задушил девочку и спрятал ее тело в лесопосадке.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину фигурант уголовного дела признал частично.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Расследования
23.03.2021 14:30
Расследования 23.03.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2021 13:48
Расследования 23.03.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2021 16:10
Расследования 22.03.2021 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2021 12:59
Расследования 22.03.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2021 11:55
Расследования 22.03.2021 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2021 11:28
Расследования 22.03.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2021 10:56
Расследования 22.03.2021 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2021 13:45
Расследования 21.03.2021 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2021 10:48
Расследования 20.03.2021 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2021 16:42
Расследования 19.03.2021 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2021 13:37
Расследования 19.03.2021 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2021 10:39
Расследования 19.03.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2021 10:01
Расследования 19.03.2021 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2021 08:26
Расследования 19.03.2021 08:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2021 14:53
Расследования 18.03.2021 14:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:48
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат ГосдумыСмотреть фотографии
14:30
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овецСмотреть фотографии
13:48
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидностиСмотреть фотографии
13:45
Клиенты банка «Открытие» могут проводить онлайн-инкассацию на счета в сторонних банкахСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде госжилнадзор отправил недобросовестную УК на покойСмотреть фотографии
13:32
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лицСмотреть фотографии
13:15
Весенний снегопад обрушился на ВолгоградСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области из-за ковидных нарушений временно закрыли школуСмотреть фотографии
12:06
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительностиСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области расширили список «ловцов» безмасочниковСмотреть фотографии
11:56
В Волжском чествовали активистов НКОСмотреть фотографии
10:58
Льготники Волгоградской области раскупают социальные проездные билетыСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил экспорт некоторых видов своей продукцииСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области почти тысяча человек заразились ВИЧСмотреть фотографии
21:12
Сын Юрия Семина вошел в тренерский штаб волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:45
Волжанина представили к двум наградам за спасение тонущих детейСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде на стройке аквапарка погиб монтажникСмотреть фотографии
18:40
Ни себе, ни детям: открытие военно-патриотического центра под Волгоградом «зависло» в РосимуществеСмотреть фотографии
18:21
Назначенный из Волгоградской области прокурор Алтайского края подал в отставкуСмотреть фотографии
17:35
Роспотребнадзор назвал признаки «кочующих» в Волгоградской области вирусовСмотреть фотографии
16:40
Древний артефакт времен татаро-монгольского ига покажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волжанин под видом путаны выманил у мужчины свыше 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:09
Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэкомСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде шестеро человек встали в очередь за мандатами в Госдуму от «Единой России»Смотреть фотографии
15:11
Волгоградскому ЦПКиО добавили немного зелениСмотреть фотографии
14:53
Урбанисты и архитекторы «добрались» до площади Павших Борцов ВолгоградаСмотреть фотографии
14:14
Завод AB InBev Efes в Волжском за последние 2 года сократил потребление воды на 10%Смотреть фотографии
13:45
Региональный оператор рекомендует – наведите порядок в лицевых счетахСмотреть фотографии
13:19
Мужчина-долгожитель умер в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
12:59
Упаковала в пакет и бросила в гаражах: в Волгоградской области задержали мать-убийцуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 