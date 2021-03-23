Расследования 23.03.2021 13:32
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23.03.2021 13:32
К дисциплинарной ответственности в Клетском районе Волгоградской области, где произошло преступление в отношении 10-летней девочки, привлечены восемь должностных лиц. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по результатам надзорной проверки в связи с ненадлежащей профилактической работой с матерью несовершеннолетней представления были внесены председателю территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, директору Клетской средней школы, начальнику ОМВД России по Клетскому району. Мать девочки по решению суда лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей, которые в настоящее время находятся в социальном учреждении.
Как ранее сообщало информагентство, убийство ребенка произошло 4 ноября 2020 года. В совершении преступления обвиняется 32-летний житель станицы Клетской. В ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. За содеянное ему грозит до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил 10-летней дочери своей знакомой, что проводит ее к матери. Он завел девочку в лесной массив на окраине хутора Поднижний Клетского района, где надругался над ребенком. Опасаясь изобличения и привлечения к ответственности за содеянное, злоумышленник задушил девочку и спрятал ее тело в лесопосадке.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину фигурант уголовного дела признал частично.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
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