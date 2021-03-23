В Волгоградской области из-за ковидных нарушений временно закрыли школу





На сутки приостановлена деятельность средней школы №5 в городе Михайловка для устранения нарушений санитарного законодательства. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, такое решение принял суд по материалам территориального управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что в указанном общеобразовательном учреждении было выявлено ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, в школе не обеспечено обязательное ношение персоналом масок и их своевременная смена. У проверяющих возникли претензии к ненадлежащей уборке помещений, проветриванию коридоров ввиду ненадлежащего состояния окон, отсутствие антисептиков при входе в столовую, в санитарных узлах. Кроме того, Роспотребнадзор своевременно не информировали о выявлении в данной школе лиц с признаками инфекционных заболеваний.

Общеобразовательному учреждению еще 3 февраля было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, но Роспотребнадзор информацию об исполнения предписания так и не получил.

Суд пришел к выводу, что допущенные нарушения в сложившейся обстановке создают угрозу жизни и здоровью детей, а также угрозу распространения новой коронавирусной инфекции.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В муниципалитете пояснили, что с 22 по 28 марта ученики школы находятся на плановых каникулах, поэтому приостановка деятельности общеобразовательного учреждения на один день никак не повлияет на учебный процесс. В настоящий момент школа устраняет нарушения.