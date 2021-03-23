Общество

В Волжском чествовали активистов НКО

Общество 23.03.2021 11:56
0
23.03.2021 11:56


39 самых активных некоммерческих организаций Волжского были награждены благодарственными письмами главы города Игоря Воронина на первом общегородском форуме НКО. Форум НКО состоялся накануне, 19 марта, в центре культуры и искусства «Октябрь». 
В начале мероприятия в фойе центра открылась выставка НКО. Более 20 некоммерческих организаций представили свои видеоотчеты о реализации грантовых проектов. На форуме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований работали четыре тематические площадки – «Волонтерство», «Этноконфессиональный контент», «Спорт, образование, культура – социальная значимость», «Создаем НКО». На них заинтересованные волжане и гости города смогли узнать от спикеров важную информацию об условиях создания НКО, о работе над проектами для участия в грант-конкурсах, об опыте взаимодействия с различными структурами и организациями и многом другом. Каждый желающий мог посетить площадки лично, а также поучаствовать в их работе онлайн на платформе ZOOM. 

На пленарном заседании в большом зале центра «Октябрь» собравшихся приветствовал глава Волжского Игорь Воронин. 
"Вы - авангард города, – сказал Игорь Николаевич, обращаясь к руководителям и членам некоммерческих организаций Волжского. – Спасибо вам за то, что своими идеями, желанием и трудом вы меняете город в лучшую сторону, делаете жизнь всех волжан насыщенной, яркой, более комфортной. Вы – неравнодушные, энергичные, позитивные. Огромная благодарность вам от всех жителей за любовь к городу!".
Благодарственные письма главы города были вручены представителям 39 НКО – наиболее активным участникам и победителям грант-конкурсов различных уровней. Благодаря этим победам в 2020 году Волжский привлек в город 57,7 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. На форуме в числе награжденных по итогам прошлого года присутствовали представители общественной организации «Школа социальной активности», 5 проектов которой одержали победу на грант-конкурсах различных уровней; фонда «Дети в беде», также получившего 5 грантов за свои социальные программы; федерации бодибилдинга и организации «Учебный центр «Жемчужинка», каждая из которых выиграла по 2 гранта. 
Добавим, в Волжском сегодня около 100 некоммерческих организаций принимают активное участие в различных грант-конкурсах. Ежегодно увеличивается сумма привлеченных ими средств на реализацию социально значимых проектов. Так, в 2018 году она составила 29,8 млн рублей, в 2019 году – 51,7 млн рублей, а в 2020 году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, – почти 58 млн рублей. 
Руководство Волжского планирует, что форум НКО, который прошел в городе впервые, станет традиционным и будет проводиться ежегодно.  


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Общество
23.03.2021 13:36
Общество 23.03.2021 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2021 13:15
Общество 23.03.2021 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2021 12:45
Общество 23.03.2021 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2021 12:06
Общество 23.03.2021 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.03.2021 12:02
Общество 23.03.2021 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2021 10:58
Общество 23.03.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2021 08:08
Общество 23.03.2021 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 20:45
Общество 22.03.2021 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 18:40
Общество 22.03.2021 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 16:40
Общество 22.03.2021 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 15:11
Общество 22.03.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 14:53
Общество 22.03.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 12:42
Общество 22.03.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 10:28
Общество 22.03.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2021 08:28
Общество 22.03.2021 08:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:48
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат ГосдумыСмотреть фотографии
14:30
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овецСмотреть фотографии
13:48
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидностиСмотреть фотографии
13:45
Клиенты банка «Открытие» могут проводить онлайн-инкассацию на счета в сторонних банкахСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде госжилнадзор отправил недобросовестную УК на покойСмотреть фотографии
13:32
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лицСмотреть фотографии
13:15
Весенний снегопад обрушился на ВолгоградСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области из-за ковидных нарушений временно закрыли школуСмотреть фотографии
12:06
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительностиСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области расширили список «ловцов» безмасочниковСмотреть фотографии
11:56
В Волжском чествовали активистов НКОСмотреть фотографии
10:58
Льготники Волгоградской области раскупают социальные проездные билетыСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский «КАУСТИК» увеличил экспорт некоторых видов своей продукцииСмотреть фотографии
08:08
В Волгоградской области почти тысяча человек заразились ВИЧСмотреть фотографии
21:12
Сын Юрия Семина вошел в тренерский штаб волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:45
Волжанина представили к двум наградам за спасение тонущих детейСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде на стройке аквапарка погиб монтажникСмотреть фотографии
18:40
Ни себе, ни детям: открытие военно-патриотического центра под Волгоградом «зависло» в РосимуществеСмотреть фотографии
18:21
Назначенный из Волгоградской области прокурор Алтайского края подал в отставкуСмотреть фотографии
17:35
Роспотребнадзор назвал признаки «кочующих» в Волгоградской области вирусовСмотреть фотографии
16:40
Древний артефакт времен татаро-монгольского ига покажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волжанин под видом путаны выманил у мужчины свыше 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:09
Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэкомСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде шестеро человек встали в очередь за мандатами в Госдуму от «Единой России»Смотреть фотографии
15:11
Волгоградскому ЦПКиО добавили немного зелениСмотреть фотографии
14:53
Урбанисты и архитекторы «добрались» до площади Павших Борцов ВолгоградаСмотреть фотографии
14:14
Завод AB InBev Efes в Волжском за последние 2 года сократил потребление воды на 10%Смотреть фотографии
13:45
Региональный оператор рекомендует – наведите порядок в лицевых счетахСмотреть фотографии
13:19
Мужчина-долгожитель умер в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
12:59
Упаковала в пакет и бросила в гаражах: в Волгоградской области задержали мать-убийцуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 