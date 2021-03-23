В Волжском чествовали активистов НКО





39 самых активных некоммерческих организаций Волжского были награждены благодарственными письмами главы города Игоря Воронина на первом общегородском форуме НКО. Форум НКО состоялся накануне, 19 марта, в центре культуры и искусства «Октябрь».

В начале мероприятия в фойе центра открылась выставка НКО. Более 20 некоммерческих организаций представили свои видеоотчеты о реализации грантовых проектов. На форуме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований работали четыре тематические площадки – «Волонтерство», «Этноконфессиональный контент», «Спорт, образование, культура – социальная значимость», «Создаем НКО». На них заинтересованные волжане и гости города смогли узнать от спикеров важную информацию об условиях создания НКО, о работе над проектами для участия в грант-конкурсах, об опыте взаимодействия с различными структурами и организациями и многом другом. Каждый желающий мог посетить площадки лично, а также поучаствовать в их работе онлайн на платформе ZOOM.





На пленарном заседании в большом зале центра «Октябрь» собравшихся приветствовал глава Волжского Игорь Воронин.

"Вы - авангард города, – сказал Игорь Николаевич, обращаясь к руководителям и членам некоммерческих организаций Волжского. – Спасибо вам за то, что своими идеями, желанием и трудом вы меняете город в лучшую сторону, делаете жизнь всех волжан насыщенной, яркой, более комфортной. Вы – неравнодушные, энергичные, позитивные. Огромная благодарность вам от всех жителей за любовь к городу!".

Благодарственные письма главы города были вручены представителям 39 НКО – наиболее активным участникам и победителям грант-конкурсов различных уровней. Благодаря этим победам в 2020 году Волжский привлек в город 57,7 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. На форуме в числе награжденных по итогам прошлого года присутствовали представители общественной организации «Школа социальной активности», 5 проектов которой одержали победу на грант-конкурсах различных уровней; фонда «Дети в беде», также получившего 5 грантов за свои социальные программы; федерации бодибилдинга и организации «Учебный центр «Жемчужинка», каждая из которых выиграла по 2 гранта.

Добавим, в Волжском сегодня около 100 некоммерческих организаций принимают активное участие в различных грант-конкурсах. Ежегодно увеличивается сумма привлеченных ими средств на реализацию социально значимых проектов. Так, в 2018 году она составила 29,8 млн рублей, в 2019 году – 51,7 млн рублей, а в 2020 году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, – почти 58 млн рублей.

Руководство Волжского планирует, что форум НКО, который прошел в городе впервые, станет традиционным и будет проводиться ежегодно.







