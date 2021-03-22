Волжанина представили к двум наградам за спасение тонущих детей





Администрация Волжского ходатайствовала о представлении Валерия Данилова, который пришел на помощь детям, провалившимся под лед на Ахтубе, к государственной награде «За спасение погибавших». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, сегодня глава Волжского Игорь Воронин встретился с Валерием и поблагодарил его за проявленное мужество.

Напомним, 14 марта Валерий Данилов, прогуливаясь по берегу Ахтубы, заметил на реке фигуры людей – как оказалось, трое мальчишек вышли на ненадежный весенний лед, который не выдержал их тяжести, и дети оказались в ледяной воде. Времени на раздумья у Валерия не было и он бросился на помощь. Ему удалось вытащить двоих мальчишек, третьего, к сожалению, спасти не удалось. Подробности того дня волжанин рассказал в интервью ИА «Высота 102» и признался, что до сих пор переживает, что третий ребенок погиб.

«Поступок Валерия, который спас жизни юных волжан, это пример, заслуживающий признания и благодарности, – отметил Игорь Воронин. – Спасибо Вам, и разрешите выразить уважение Вашим родителям за то, что воспитали настоящего мужчину».

Глава Волжского вручил Валерию Данилову благодарность и ценные подарки. С еще одним ходатайством о награждении медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах» выступило руководство службы спасения. В настоящее время необходимые документы направлены на рассмотрение.



