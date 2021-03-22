Ни себе, ни детям: открытие военно-патриотического центра под Волгоградом «зависло» в Росимуществе





Авиационно-спортивный клуб имени А.М. Числова в Среднеахтубинском районе, бывший клуб «Юный ястреб», продолжает развиваться: территорию аэродрома комплексно модернизируют, а уже в этом году планируется открытие аэродинамической трубы. Сотрудники клуба, в котором побывал корреспондент ИА «Высота 102», рассказали, что совсем скоро здесь начнутся полноценные тренировки любителей и профессионалов парашютного спорта — к занятиям готовы новый корпус летной подготовки, командно-диспетчерский пункт и четыре самолета Ан-2.





Модернизированная база авиаклуба станет учебно-методической площадкой военно-патриотического центра воспитания молодежи «Авангард» — одного из 37-ми подобных центров по всей России. С инициативой об их создании выступил в марте 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения центра «Авангард» в Подмосковье. Базой для проживания будущих воспитанников волгоградского «Авангарда» должна стать турбаза «Дубрава» на берегу ерика Верблюд в Среднеахтубинском районе, которая принадлежит Центральному банку РФ. В 2020 году между учредителем центров «Авангард» - парком «Патриот» - и собственником «Дубравы» было заключено соглашение о передаче имущества. Все документы направили в Управление Росимущества по Волгоградской области для передачи прав управления, и в ведомстве дело «зависло».

«Мы уже давно готовы приступить к реконструкции турбазы и, безусловно, хотели бы ускорить процесс, но всё упирается в Росимущество – с ноября мы так и не получили внятной обратной связи, — рассказал руководитель авиаклуба имени Числова Алексей Соколов. — По непонятным для нас причинам решение этого вопроса оттягивается в этом ведомстве, и есть серьезные опасения, что этот лакомый кусочек земли в Волго-Ахтубинской пойме кто-то просто хочет отобрать у детей и прибрать к рукам».



