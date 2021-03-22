Роспотребнадзор назвал признаки «кочующих» в Волгоградской области вирусов





Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области в целом находится ниже эпидемического уровня на 31%. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, сейчас 54% заболевших острыми респираторными инфекциями - дети, хотя уровень заболеваемости превышает пороговое значение на 4% только среди лиц от 15 лет и старше. Среди детей до двух лет этот показатель ниже на 64%, от 3 до 6 лет - на 43%, от 7 до 14 лет - на 35%.

Вирусологической лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" выявлено, что в регионе циркулируют преимущественно вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, аденовирус, метапневмовирус, риновирус. Вирусы гриппа не определяются.

Различные нозологические формы респираторных инфекций имеют сходные начальные признаки заболеваний (поражение верхних или нижних дыхательных путей), однако клинически они могут различаться.





- Так, при парагриппе отмечаются выраженные проявления ларингита: осиплость голоса, сухой лающий кашель, с осложнениями в виде обструктивного бронхита, стенозирующего ларинготрахеита.

- При аденовирусной инфекции выражен катаральный синдром: ринит, фарингит с экссудативным компонентом воспаления, а также поражение конъюктив; осложнения в виде пневмонии, отита, гайморита.

- При РС-инфекции слабо выражен назофарингит, с развитием бронхиолита; осложнения - стенозирующий ларинготрахеит.

- При реовирусной инфекции выражен назофарингит (отделяемое из носовых ходов, гиперемия слизистой оболочки задней стенки глотки, небных дужек, язычка), боли в животе, поражение кишечника в виде энтерита.

- При риновирусной инфекции преимущественно поражается слизистая оболочка полости носа с выраженным ринитом. Осложнения - отиты, синусит.

- При метапневмовирусной инфекции незначительные катаральные явления на начальном этапе заболевания с присоединением в следующие дни болезни стенозирующего ларинготрахеита или бронхита, возможна дисфункция желудочно-кишечного тракта (рвота, жидкий стул).

- При бокавирусной инфекции выражен синдром ринофарингита с возможным поражением желудочно-кишечного тракта по типу гастроэнтерита. Осложнения - отит, конъюнктивит, пневмония, кардиомиопатия.





Врачи настоятельно рекомендуют при проявлении признаков заболевания обращаться к врачам, не ставить себе диагнозы самостоятельно. Точный диагноз, от которого зависит длительность лечения, а также проведение необходимого комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, устанавливает только медицинский работник после проведения специфических лабораторных исследований по определению возбудителя (например, методом ПЦР).



