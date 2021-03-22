Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэком

Экономика 22.03.2021 16:09 Новости компаний
0
22.03.2021 16:09 Новости компаний
Держатели бизнес-карт из числа малого и среднего бизнеса за год получили кэшбэк на сумму более 200 млн рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В рамках программы лояльности «Деловой подход» клиенты банка «Открытие» получают кэшбэк в размере 1% за любые покупки по бизнес-картам. Кроме того, банк возвращает им 5% за покупки по самым популярным и востребованным категориям: АЗС, кафе, рестораны, фастфуд, строительные материалы и ремонт. Программа для предпринимателей была запущена год назад.
В программе участвуют как традиционные пластиковые карты, так и виртуальная карта Digital Business Card. Программа лояльности подключается автоматически при выпуске карты, а использовать начисленный кэшбэк можно в любой момент – достаточно просто перевести его с бонусного на расчетный счет. Сделать это можно онлайн в системе дистанционного обслуживания «Бизнес-портал». Максимальная сумма кэшбэка составляет 15 000 рублей в месяц.
Реклама
Региональный оператор рекомендует – наведите порядок в лицевых счетах22.03.2021 13:45
Экономика 22.03.2021 13:45
ВТБ выдал четверть триллиона ипотеки с господдержкой22.03.2021 11:51
Экономика 22.03.2021 11:51
Поволжский банк Сбербанка нарастил объём эквайринга более чем на 27% в 2020 году22.03.2021 11:32
Экономика 22.03.2021 11:32
Аналитики назвали самую «хлебную» отрасль для заработков в Волгоградской области22.03.2021 10:06
Экономика 22.03.2021 10:06
Каждый третий покупатель ИСЖ в банке «Открытие» планирует заработать на инвестициях через 7 лет21.03.2021 12:01
Экономика 21.03.2021 12:01
Клиенты банка «Открытие» из сегмента МСБ смогут оплачивать топливо онлайн на 7000 АЗС20.03.2021 08:41
Экономика 20.03.2021 08:41
Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентов19.03.2021 16:54
Экономика 19.03.2021 16:54
Стадион ФК «Спартак-Москва» официально переименован в «Открытие Банк Арена»19.03.2021 16:34
Экономика 19.03.2021 16:34
Портфель жилищного строительства Поволжского банка Сбербанка в 2020 году вырос более чем на 70%19.03.2021 15:58
Экономика 19.03.2021 15:58
Чистая прибыль Группы «Росгосстрах» по МСФО в 2020 году составила 7,6 млрд рублей19.03.2021 15:31
Экономика 19.03.2021 15:31
ВТБ профинансировал завершение строительства отеля Hyatt в Ростове-на-Дону19.03.2021 14:20
Экономика 19.03.2021 14:20
Банк «Открытие» управляет продажами с помощью геоаналитики19.03.2021 12:31
Экономика 19.03.2021 12:31
Сады Придонья поддержат новые идеи студентов19.03.2021 11:34
Экономика 19.03.2021 11:34
«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц19.03.2021 11:05
Экономика 19.03.2021 11:05
У выпускников волгоградских профильных колледжей началась производственная практика на «КАУСТИКе»19.03.2021 10:17
Экономика 19.03.2021 10:17
Реклама