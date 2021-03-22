Экономика

Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэком

Экономика 22.03.2021 16:09 Новости компаний
0
22.03.2021 16:09 Новости компаний


Держатели бизнес-карт из числа малого и среднего бизнеса за год получили кэшбэк на сумму более 200 млн рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В рамках программы лояльности «Деловой подход» клиенты банка «Открытие» получают кэшбэк в размере 1% за любые покупки по бизнес-картам. Кроме того, банк возвращает им 5% за покупки по самым популярным и востребованным категориям: АЗС, кафе, рестораны, фастфуд, строительные материалы и ремонт. Программа для предпринимателей была запущена год назад.
В программе участвуют как традиционные пластиковые карты, так и виртуальная карта Digital Business Card. Программа лояльности подключается автоматически при выпуске карты, а использовать начисленный кэшбэк можно в любой момент – достаточно просто перевести его с бонусного на расчетный счет. Сделать это можно онлайн в системе дистанционного обслуживания «Бизнес-портал». Максимальная сумма кэшбэка составляет 15 000 рублей в месяц.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Экономика
22.03.2021 13:45
Экономика 22.03.2021 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 11:51
Экономика 22.03.2021 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 11:32
Экономика 22.03.2021 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 10:06
Экономика 22.03.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.03.2021 12:01
Экономика 21.03.2021 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.03.2021 08:41
Экономика 20.03.2021 08:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 16:54
Экономика 19.03.2021 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 16:34
Экономика 19.03.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 15:58
Экономика 19.03.2021 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 15:31
Экономика 19.03.2021 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 14:20
Экономика 19.03.2021 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 12:31
Экономика 19.03.2021 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 11:34
Экономика 19.03.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 11:05
Экономика 19.03.2021 11:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.03.2021 10:17
Экономика 19.03.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:12
Сын Юрия Семина вошел в тренерский штаб волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:45
Волжанина представили к двум наградам за спасение тонущих детейСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде на стройке аквапарка погиб монтажникСмотреть фотографии
18:40
Ни себе, ни детям: открытие военно-патриотического центра под Волгоградом «зависло» в РосимуществеСмотреть фотографии
18:21
Назначенный из Волгоградской области прокурор Алтайского края подал в отставкуСмотреть фотографии
17:35
Роспотребнадзор назвал признаки «кочующих» в Волгоградской области вирусовСмотреть фотографии
16:40
Древний артефакт времен татаро-монгольского ига покажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волжанин под видом путаны выманил у мужчины свыше 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:09
Банк «Открытие» вернул предпринимателям более 200 млн рублей кэшбэкомСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде шестеро человек встали в очередь за мандатами в Госдуму от «Единой России»Смотреть фотографии
15:11
Волгоградскому ЦПКиО добавили немного зелениСмотреть фотографии
14:53
Урбанисты и архитекторы «добрались» до площади Павших Борцов ВолгоградаСмотреть фотографии
14:14
Завод AB InBev Efes в Волжском за последние 2 года сократил потребление воды на 10%Смотреть фотографии
13:45
Региональный оператор рекомендует – наведите порядок в лицевых счетахСмотреть фотографии
13:19
Мужчина-долгожитель умер в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
12:59
Упаковала в пакет и бросила в гаражах: в Волгоградской области задержали мать-убийцуСмотреть фотографии
12:42
Волгоградские малыши вернулись в детский сад после вспышки неизвестной болезниСмотреть фотографии
12:35
В центре Волгограда рядом с рестораном «Мясо&Рыба» случился пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгограде три подруги наварились на 700 тысяч рублей на афере с квартиройСмотреть фотографии
11:32
Поволжский банк Сбербанка нарастил объём эквайринга более чем на 27% в 2020 годуСмотреть фотографии
11:28
Волгоградец осужден на 14 лет за сожжение живьем приятеляСмотреть фотографии
10:56
19-летний мотоциклист не признает свою вину в гибели двоих друзей в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
Всплеск заболевания бешенством животных зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
Аналитики назвали самую «хлебную» отрасль для заработков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
Предприятия «ЕвроХима» работают над созданием коллективного иммунитета от коронавирусной инфекцииСмотреть фотографии
08:28
Букет ковидных нарушений: в Волгограде временно закрыли "Шашлычную на ЖКО"Смотреть фотографии
20:58
Заброшенный ДК им. Кирова в Волгограде «съедает» бюджетные миллионыСмотреть фотографии
17:12
Волгоградка отсудила у строителей 800 тыс рублей за смерть отца от сброшенной с крыши балкиСмотреть фотографии
15:26
"Нас кинули": очередной криминальный скандал назревает вокруг фирмы "ГринЛайт" в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
За год пандемии в Волгоградской области от ковида умерли более 900 человекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 