В центре Волгограда рядом с рестораном «Мясо&Рыба» случился пожар

Происшествия 22.03.2021 12:35
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22.03.2021 12:35
Пожар в доме №9 по улице Ленина ликвидировали сегодня в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил около 11.40. Загорелся утеплитель вытяжки в вентиляционной шахте. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. В 11.50 пожарные расчеты ликвидировали горение. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
В этой четырехэтажке расположен ресторан «Мясо&Рыба». Как передает корреспондент информагентства с места событий, уже после ликвидации возгорания сотрудники пожарно-спасательной службы продолжали заходить внутрь заведения, где на полу, немного залитом водой, лежал пожарный рукав.
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